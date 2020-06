Ming-Chi Kuo confirme les premiers Mac ARM à la WWDC

Qui aura raison ? Alors que de nombreux médias affirment qu'Apple se contentera d'annonces logicielles ce soir, pour son édition 2020 de la WWDC, Ming-Chi Kuo nage à contre-courant. Selon l'analyste, Apple annoncera le premier processeur ARM à cette occasion tout en dévoilant les premiers modèles de Mac à intégrer les processeurs : un MacBook Pro 13,3 pouces et un nouvel iMac avec un nouveau design. Concernant la commercialisation des appareils, elle devrait se faire durant le quatrième trimestre 2020 ou le premier trimestre 2021. Kuo s'attend à ce que les modèles Mac offrent des performances affichant une hausse allant de 50 à 100% par rapport à leurs prédécesseurs (sous Intel). Bloomberg avait précédemment annoncé que la première machine ARM d'Apple ferait ses débuts en 2021, avec un processeur à 12 cœurs. Réponse ce soir avec la conférence Apple ! Source

Hier, nous vous révélions que plusieurs grands noms du journalisme américain, spécialisés dans l'actualité d'Apple, confirmaient que la firme ne présenterait aucun nouvel appareil durant la WWDC prévue ce soir. Seulement, Ming-Chi Kuo, célèbre analyste, vient contredire tout le monde en affirmant que la Pomme devrait présenter ses nouveaux Mac qui passeront sous ARM. Selon lui, on découvrira un iMac avec un nouveau design ainsi qu'un MacBook Pro 13,3 pouces.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.