Foundation : une bande-annonce de la série phare d'Apple TV+

La première conférence de la WWDC 2020 a fait beaucoup parler d'elle, et il faut dire que l'on comprend pourquoi, quand on voit le nombre de nouveautés que la Pomme a dévoilé hier.



Si on a pu voir un aperçu des nouvelles versions des différents systèmes d'exploitation, nous avons également pu avoir un aperçu de la future série phare d'Apple TV+.



En effet, Apple a dévoilé un teaser de 2 minutes 28 laissant entrevoir l'adaptation des romans d'Isaac Asimov.

Un bel aperçu de la série Foundation

22 000 ans environ dans le futur, soit 13 à 15 millénaires après la perte de la Terre dont les Hommes ont oublié l’emplacement depuis qu'elle est devenue inhabitable, un Empire galactique s’est formé qui englobe toute la Voie lactée et regroupe 25 millions de mondes habités.



Seulement, un homme prédit la chute de cet empire et conseille la création d’une Fondation dont le rôle sera de rassembler le savoir de toute l'humanité dans une Encyclopédie.



L’Empire autorise alors la création sur une petite planète à l’extrémité de la Galaxie, Terminus...

Voilà qui risque de faire un véritable carton et de ramener un peu plus de monde sur la plateforme de streaming de la Pomme. Seul bémol, nous n'avons pas encore la date de sortie si ce n'est qu'un "l'année prochaine".