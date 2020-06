Romancing SaGa Re UniverSe est de sortie sur iOS et Android

Annoncé en février, Romancing SaGa Re;UniverSe est désormais disponible sur App Store et Play Store. En effet, Square Enix a réalisé un portage de son excellent JRPG, quelques mois après celui de Romancing SaGa 3.



Voici le trailer vidéo :

Romancing SaGa Re UniverSe est disponible sur iPhone, iPad et Android

La franchise SaGa était restée assez confidentielle jusqu’ici en Europe puisque les titres de SNES n’avait pas franchi les portes du continent asiatique. Pourtant, le RPG japonais possède tous les ingrédients pour plaire avec un look en pixel art sympathique, des musiques inoubliables et un système de combat tactique facile à prendre en main.



Pour vaincre la malediction qui s’abat tous les 300 ans sur le monde, vous devez réunir une équipe de héros. Chacun d’entre eux possèdent évidemment ses propres aptitudes et on notera qu’ils ont été dessinés par Tomomi Kobayashi, illustratrice habituée de la franchise.



Pour avancer dans l’histoire de Romancing Saga Re Universe, votre principale mission sera de faire évoluer vos personnages pour les rendre plus forts mais aussi de personnaliser leurs techniques selon vos besoins et de leur attribuer plusieurs rôles. Un côté stratégique qu’on retrouve aussi pendant les combats qui offrent la possibilité de jouer en mode automatique quand vous voulez souffler un peu. Mais en manuel, les récompenses seront plus intéressantes et le résultat certainement plus conforme à vos attentes. Pour un jeu RPG stratégique, combattre représente



Enfin, un mot sur la bande originale épique composée par Kenji Ito. C’est un saut vers les années 90 avec des mélodies épiques et entraînantes qu’on retrouvait dans les jeux comme Final Fantasy, Chrono Trigger, Breath Of Fire, etc.



Enfin, sachez qu’il s’agit d’un free to play qui n’oblige pas à payer puisque si vous jouez régulièrement, vous aurez de quoi faire évoluer vos personnages et ainsi progresser sans (trop de) mal.



