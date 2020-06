watchOS 7 : La gestion de la santé de la batterie et l'annonce des messages par Siri

Lundi soir avait lieu la keynote d'Apple, il y a eu tellement de nouveautés annoncées que la firme de Cupertino n'a pas tout dévoilé sur iOS 14, mais aussi sur watchOS 7. En effet, deux nouveautés nous ont particulièrement interpellés sur le prochain OS de l'Apple Watch, il s'agit de la gestion de la santé de la batterie et l'annonce des messages par Siri.

Prolonger la durée de vie de votre batterie

Apple a toujours eu la volonté que les batteries dans vos produits durent le plus longtemps possible. Cela évite que vous passiez en Apple Store pour demander le changement de celle-ci. Pour aider les utilisateurs à améliorer la durée de vie de leur batterie, Apple a ajouté une fonctionnalité déjà existante sur iOS, ça s'appelle : l'État Batterie. En un coup d'oeil vous pouvez voir la capacité maximum de votre batterie sous une forme de pourcentage et vous pouvez optimiser la charge pour que l'appareil se base sur vos habitudes.

Avec watchOS 7, Apple l'a intégré directement dans l'Apple Watch, puisque ce n'est pas parce que c'est une petite batterie qu'elle s'épuise moins vite.

Apple a décrit cette nouveauté :

Les batteries Apple Watch, comme toutes les batteries rechargeables, sont des composants consommables qui deviennent moins efficaces avec l'âge. Il s'agit d'une mesure de la capacité de la batterie par rapport à son état neuf. Une capacité inférieure peut entraîner une réduction du nombre d'heures d'utilisation entre les charges.

Siri annonce les messages comme sur AirPods

L'autre fonctionnalité intéressante de watchOS 7 concerne Siri. Apple a rendu disponible la fonctionnalité "Annoncer des messages avec Siri". L'Apple Watch sera capable de vous lire un message réceptionné quand vous lui demandez.

Il ne sera plus nécessaire de dire "Dis Siri".

