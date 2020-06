Apple Silicon : l'ex-ingénieur en chef chez Intel a une théorie sur le choix d'Apple

Nous recevions beaucoup trop de signalements pour de petites choses à l’intérieur de Skylake. En fait, nos copains d’Apple étaient ceux qui nous rapportaient le plus de problèmes dans l’architecture. Ça a vraiment mal tourné. Quand votre client commence à trouver autant de bugs que vous, vous n’allez pas dans la bonne direction.

D'ici 2 ans, tous les ordinateurs Mac devraient tourner grâce à un processeur ARM (baptisé Apple Silicon), laissant de côté les créations d'Intel. Que ce soit pour la performance, l'indépendance et l'économie, nombreuses sont les raisons de ce changement pour la Pomme... François Piednoël a été ingénieur en chef chez Intel pendant 10 ans et il témoigne de la relation avec Apple au moment où il travaillait au travers d'une vidéo YouTube. Il explique également que, pour lui, ce changement de stratégie du côté de la Pomme provient du fait que les processeurs Skylake d’Intel n'étaient pas réellement adaptés aux machines :

Comme vous le savez, en début de semaine, Apple a donné le coup d'envoi de la WWDC 2020 en dévoilant de belles nouveautés à venir dont iOS 14, watchOS 7 ou encore macOS 11. Mais, le plus gros se passe au niveau des ordinateurs à la Pomme étant donné que dès cette fin d'année, avec une transition de 2 ans, ces derniers abandonnent les processeurs Intel pour passer à des puces ARM. Si les raisons peuvent être nombreuses pour Apple, François Piednoël, ex-ingénieur en chef chez Intel, a sa propre idée sur le pourquoi du comment.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.