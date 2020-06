Beyond a Steel Sky est de sortie sur Apple Arcade !

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Comme quasiment chaque vendredi, la firme de Cupertino ajoute un jeu à son catalogue Apple Arcade. Cette fois c’est le très attendu Beyond a Steel Sky qui est de sortie, la suite de Beneath a Steel Sky de Revolution Software. Et si le premier opus datant de 1994 avait été bien adapté sur mobile, la suite est bien différente notamment avec son joli moteur 3D.



Regardez le trailer vidéo :

Beyond a Steel Sky est disponible sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac

Beyond a Steel Sky était initialement prévu en tant qu’objectif supplémentaire lors de la campagne Kickstarter pour Broken Sword 5: The Serpent's Curse en 2012, mais il aura du attendre de longues années pour qu'il soit développé par Revolution qui avait été vraiment touché par l'enthousiasme des fans à propos d’une suite.



Et Apple a senti le coup puisqu’elle a signé un accord d’exclusivité avec le studio pour distribuer Beyond a Steel Sky exclusivement sur App Store aux joueurs sur iPhone, iPod, iPad, Apple TV et Mac.



Comme expliqué, Beyond a Steel Sky prend une forme très différente de celle de son prédécesseur de 1994. Les visuels sont tous réalisés en 3D avec un style BD façon Borderlands, mais en plus abouti et plus détaillé. Mais si vous avez aimez l’ambiance comique / dystopique du premier épisode, vous allez être ravi d’apprendre Beyond a Steel Sky ne déroge pas à la règle, de quoi revisiter Union City plus de deux des décennies après le jeu original. Surtout quand on sait que BaSS a été réalisé par Charles Cecil (créateur de la série Broken Sword), et sublimé par la direction artistique de Dave Gibbons (dessinateur légendaire de Watchmen).

Vous incarnez Robert Foster, un père qui vient de perdre son enfant, kidnappé de manière brutale. Évidemment, vous jurez de le ramener sain et sauf, et les premiers indices vous conduisent alors à Union City, l'une des dernières méga-cités d'un monde Cyberpunk à feu et à sang, gangrené par des guerres meurtrières et une crise politique.



Union City est une utopie dans laquelle le peuple vit heureux sous l'autorité et l'étroite surveillance d'une I.A. bienveillante. Mais cette cité n'est pas sans ses sinistres secrets...



Du côté de la jouabilité, on passe ainsi du point & click à un jeu d'aventure plus dynamique et plus varié avec la possibilité d’influencer de nombreux personnages opiniâtres et d’exercer ses talents de hackers grâce à un nouvel outil de piratage. Mais pas que. Et l’ensemble permet de se frotter à des énigmes de plus en plus complexes.



Nos premiers tests montrent que le jeu tourne bien mais crash quand on arrive dans Union City. De même, le titre ne se lance pas sur iPhone SE. Une mise à jour devrait rapidement arriver.



Si vous êtes sur le point de le télécharger, sachez qu’il faut s'abonner à Apple Arcade pour en profiter. Le jeu ne sortira pas sur Android, mais probablement sur PC car l'exclusivité d'Apple concerne seulement le mobile.

Notre avis sur "Beyond a Steel Sky"

La note 4,5 / 5

Télécharger le jeu Beyond a Steel Sky