Le RPG Divinity Original Sin 2 annoncé sur iPad [WWDC20]

Il y a 1 heure

Alban Martin

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition vient d'être annoncé sur iPad lors d'une session développeurs de la WWDC 2020. Oui, chaque année les annonces du premier jour sont complétées par celles faites discrètement lors des sessions réservées aux développeurs. Après avoir appris la possibilité de modifier les touches d'une manette ou le support des claviers et souris pour les jeux, voilà que la suite de Divinity a été évoquée sur iPad lors d'une vidéo concernant l'application Xcode 12 et l'API Metal.



Apple a donc officiellement présenté Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition de Larian Studios pour iPad dans une vidéo que vous pouvez voir ici. Et pour le trailer c'est juste en-dessous :

Divinity Original Sin 2 arrive sur iPad

La vidéo pour les développeurs de jeux est signé Sam Colbran de l'équipe du logiciel GPU chez Apple qui nous montre l'écran de titre sur iPad et un très bref aperçu du jeu débogué avec l'interface de Xcode 12. Comme révélé dans la vidéo, il s'agit de la première version iPad de Larian Studios et une fort belle manière de faire ses débuts sur la plate-forme.



Disponible sur Nintendo Switch, Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition est considéré comme l'un des meilleurs RPG de tous les temps. Avec une ambiance ultra travaillée, des combats au tour par tour très stratégiques et une interactivité poussée dans un monde de grande envergure, il a époustouflé les joueurs de Nintendo. Sans oublier son histoire changeante selon les décisions du joueur et du personnage choisi parmi 6 héros qui possèdent leurs propres objectifs.



Je ne sais pas pour vous, mais Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition vient de devenir le jeu le plus attendu sur iPad cette année. Reste que le studio ne nous a pas encore dévoilé la date de sortie, ni les tablettes compatibles.

Vous connaissiez ce RPG sorti l'an dernier sur Switch ?