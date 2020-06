WWDC 2020 : Apple sait que vous avez aimé la keynote virtuelle

Chaque année Apple présente ses nouveautés logicielles devant plusieurs centaines de développeurs qui se déplacent des quatre coins du monde pour venir assister à cet événement mémorable. Pour la première fois depuis la création de la WWDC, Apple a présenté ses nouveautés, devant une salle vide. Une mesure indispensable dans le cadre de la propagation du Covid-19. Malgré tout, si on s'attendait à une présentation moins rythmée à cause du manque d'ambiance, ça a été tout le contraire. Même Apple l'a remarqué...

Comme très souvent, lors de la semaine de la WWDC, il est fréquent de voir des membres de la direction d'Apple prendre leur temps pour répondre à des interviews.

Le célèbre YouTuber Marques Brownlee a eu la chance d'avoir dans l'une de ses vidéos la présence de Craig Federighi qui est le vice-président senior de l'ingénierie logicielle chez Apple. On ne peut pas trouver meilleur personne pour parler des nouveautés annoncées lors de la WWDC !

Après de multiples questions autour des nouveautés d'iOS 14, le YouTuber a demandé à Federighi la conclusion qu'avait tirée Apple de cette expérience de keynote virtuelle.

Répondant aux questions depuis l'Apple Park avec des AirPods dans les oreilles, Federighi a expliqué que globalement la société était très satisfaite du résultat. Les points positifs seront étudiés pour voir s'il sera intéressant d'en tenir compte dans les prochaines keynote qui se feront (probablement) à nouveau avec un public. Puisque l'objectif premier de la WWDC est de rassembler pour partager entre développeurs.



Il est vrai que la firme de Cupertino a reçu de nombreuses remarques positives sur la keynote virtuelle. De nombreux tweets ont été impressionnés du résultat final. Tout avait été minutieusement monté avant le jour J. Éclairage, musique, lieu où chaque présentation avait lieu, vues aériennes avec un drone... Une keynote spectaculaire !

Il est donc envisageable que par la suite Apple renouvelle l'expérience.

Bien sûr, Federighi a aussi parlé d'iOS 14 qui a été le sujet principal de l'interview. Selon lui, cette nouvelle version apporte une personnalisation comme jamais l'utilisateur en a eu jusqu'à aujourd'hui.

La personnalisation et la commodité sont énormes. Avoir plus d'informations disponibles en un coup d'œil, c'est plus pratique. La manière dont vous choisissez de configurer cela est également très personnelle. Des choses comme les App Clips, où nous envisageons que vous puissiez désormais vous déplacer beaucoup plus facilement dans le monde et découvrir des choses que vous pouvez faire avec votre téléphone, et agir très rapidement.