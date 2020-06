MacBook : bientôt des claviers rétractables pour plus de finesse ?

Et si Apple nous réservait une surprise de taille pour ses ordinateurs portables ? En effet, dans un futur plus ou moins proche, la Pomme pourrait faire le choix d'intégrer des claviers rétractables au sein des MacBook.



C'est via une nouvelle demande de brevet que cette rumeur apparaît, dévoilant ainsi une technologie pratique pour gagner en finesse.

Apple travaille sur des claviers rétractables pour ses MacBook

C'est le sujet épineux du côté des MacBook ces dernières années : les claviers mis en place par la Pomme n'ont pas rencontré un grand succès, pire même, de nombreux problèmes ont été remontés, notamment du côté des claviers papillon.



Mais, Apple semble déjà travailler sur le futur de ses ordinateurs portables : comme le révèle le site web Patently Apple, une nouvelle demande de brevet a été faite auprès de l’USPTO (le bureau américain des brevets et des marques de commerce) pour des claviers rétractables.



Cette mise en place de la technologie permettrait une belle prouesse : gagner encore plus en finesse. Sur le brevet, on peut y voir un clavier capable de se relever et de s'abaisser, pour permettre à la plaque de pouvoir s'enfoncer dans le châssis lorsque l'ordinateur se ferme.



Reste désormais à savoir si cette technologie verra réellement le jour.







