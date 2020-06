Xbox Series S : une fuite révèle de nouvelles informations...

Ces dernières semaines, on a tendance à entendre parler de la PlayStation 5 et de ses futurs jeux exclusifs à venir. Cependant, il ne faut pas oublier que Microsoft commercialisera également à la fin de l'année sa nouvelle génération de console de salon.



Portant le nom de Xbox Series X, nous savons à quoi ressemblera cette dernière, mais également la plupart des technologies qu'elle embarquera.



Cependant, une nouvelle fuite a eu lieu, révélant l'existence du projet Lockhart, ou plutôt de la Xbox Series S, version allégée de la console de salon.

La Xbox Series S existerait bel et bien

Selon nos confères de The Verge, la Xbox Series S ne serait pas la seule console à sortir prochainement du côté de chez Microsoft. En effet, alors qu'il s'agissait d'une rumeur, le projet Lockhart serait bel et bien réel : on parle d'une alternative à la console qui n'aurait pas le droit à un lecteur CD et embarquerait un peu moins de puissance.



Il faut dire que hier, un profil du nom de Lockhart a été trouvé dans le kit de développement de la prochaine Xbox, mais le site web américain va encore plus loin en dévoilant une partie de sa fiche technique.



Avec 7,5 Go de RAM, un CPU un peu moins performant, un GPU de 4 Téraflops, la console sera bel et bien moins puissante que la version X. Cependant, le tarif devrait se situer autour des 200 euros, ce qui devrait permettre d'attirer pas mal de clients...



