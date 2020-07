Apple Glass : Un concept qui vend du rêve

Hier à 22:03

Julien Russo

Réagir

Nous sommes nombreux à attendre impatiemment la commercialisation des Apple Glass. Des lunettes en réalité augmentée connectée en permanence à votre iPhone. Apple devrait prochainement révolutionner ce secteur en vous affichant vos notifications, vos interactions Siri, des applications... Directement dans votre champ de vision, même plus besoin de sortir votre iPhone !

Un concept qui reprend les rumeurs

Pour l'instant, si nous parlons des Apple Glass c'est grâce aux nombreux brevets que la firme de Cupertino a déposés ces dernières années. En effet, pour protéger de futures innovations, Apple n'a pas d'autres choix que de faire une demande devant l'USPTO américain.

Un récent concept publié par la chaine YouTube "The Hacker 34" reprend l'ensemble des rumeurs et présente les probables futures nouveautés qu'on retrouvera prochainement sur les Apple Glass qui devraient tourner avec rOS.

Ce qui est fantastique quand rien n'est officialisé, c'est qu'on peut rêver sans aucune limite ! Dans ce concept, on retrouve deux verres transparents Retina uniques. Les Apple Glass intègrent une puce G1 accompagné d'un LiDAR avancé et spécialement conçu pour s'adapter à votre vue.

L'autonomie tiendrait 24 heures, nous serions obligés de les recharger tous les soirs, comme on le fait avec une Apple Watch ou un iPhone.

Dans la vision de ce YouTuber, on retrouve des commandes vocales avec le fameux "Dis Siri", mais aussi des interactions via des gestes, c'est-à-dire qu'avec un simple balayage de la main il deviendra possible de swiper vers une autre notification (le concept appelle cette fonction AirSwipe).

Ça fera étrange au début quand nous verrons des gens faire des gestes dans le vide, mais dans les années qui suivront ça deviendra banal...



Pour l'association des lunettes, elle serait identique à celle des AirPods. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, on retrouve une pop-up blanche qui apparait d'en bas dès qu'on s'apprête à mettre les lunettes connectées sur son nez.

Un procédé rapide et simple de connexion avec l'iPhone que Apple utilisera à coup sûr !

Les lunettes se rechargeraient sans fil avec un chargement rapide.



Niveau logiciel, celui-ci s’appellerait rOS. Un nom de système d'exploitation qui est initialement apparu avec les rumeurs autour du produit. Tout comme iOS, iPadOS ou encore watchOS, les lunettes de réalité augmentée possèderaient leur propre App Store alimenté par des développeurs qui vont publier des applications comme ils le font déjà sur les autres appareils Apple !



Comme nous avons pu le voir précédemment, les Apple Glass verront le jour avec un tarif plutôt raisonnable, puisqu'elles seraient disponibles à partir d'un tarif de 499 dollars.

Les prix évolueront par la suite avec des configurations supérieures et des finitions plus haut de gamme.