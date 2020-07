L'Apple Watch trouve une maladie cardiaque à un anesthésiste

Julien Russo

L'Apple Watch continue ses prouesses en ce qui concerne la détection des problèmes cardiaques. Même si l'indication d'une fibrillation auriculaire n'est pas sûre à 100%, la montre connectée d'Apple a quand même de jolis résultats. Dernièrement, l'Apple Watch a détecté une maladie cardiaque de type "critique" à un anesthésiste qui travaille dans un hôpital californien.

Le médecin a écrit à Tim Cook pour le remercier

Le docteur Donald W Milne est un anesthésiste de 66 ans plutôt sportif et toujours en bonne santé. Lors d'une séance de vélo elliptique, il a trouvé étrange de se sentir essoufflé après si peu d'effort. C'est là que lui est venue l'idée d'effectuer un ECG sur sa montre connectée. Une fois terminé, l'Apple Watch lui affirme ne rien avoir trouvé d'anormal, cependant le médecin remarque que la dépression sur segment ST sur le tracé n'était pas comme elle devait l'être. Un minimum connaisseur dans ce domaine, le médecin va prendre rendez-vous avec un cardiologue pour passer des tests et voir si un problème cardiaque est détecté.

Pour Donald W Milne, ce que disait l'Apple Watch n'était probablement qu'une petite erreur, puisqu'il n'avait jamais eu de maladie cardiaque dans toute sa vie, mais il voulait être sûr !

Après les premiers tests, le cardiologue revient vers le docteur et lui affirme avoir trouvé une maladie coronarienne qui s'avère être à un stade critique.

Le 13 juillet 2020, il devra suivre une intervention nécessitant le pontage de 5 vaisseaux ainsi qu'un remplacement valvulaire aortique.

Si l'Apple Watch n'a pas trouvé ouvertement l'anomalie cardiaque, elle a donné un sacré coup de pouce au médecin pour détecter de lui-même ce tracé inhabituel sur l'ECG.

Bien sûr, Apple n'a jamais assuré que l'électrocardiogramme de l'Apple Watch était une valeur sûre, il ne sera probablement jamais au niveau des appareils professionnels qu'on trouve dans un hôpital.

Malgré tout, il arrive quand même à alerter certains utilisateurs et même montrer des anomalies flagrantes lors des résultats de l'ECG.



Donald W Milne reconnait que sans le traçage de l'Apple Watch, il n'aurait jamais su qu'il avait cette maladie. Le tracé communiqué par la montre a permis de traiter le problème cardiaque assez rapidement ce qui a évité de le laisser s'aggraver et que la situation soit irrécupérable.

La prochaine étape était la crise cardiaque !

Le docteur qui a écrit au média 9to5mac pour raconter son histoire admet avoir été l'une des personnes dont l'Apple Watch a sauvé la vie.



Pour effectuer un électrocardiogramme depuis votre Apple Watch, c'est simple. Il vous suffit d'appuyer sur la Digital Crown puis de trouver l'application qui représente un tracé ECG (disponible qu'à partir de l'Apple Watch Series 4). Vous aurez après à laisser votre doigt posé sur le Digital Crown pendant 30 secondes.



Quatre résultats sont alors possibles :

Rythme sinusal : Un rythme sinusal signifie que votre cœur bat selon un rythme régulier entre 50 et 100 BPM. Il résulte d’un battement synchronisé des cavités inférieures et supérieures du cœur.

: Un rythme sinusal signifie que votre cœur bat selon un rythme régulier entre 50 et 100 BPM. Il résulte d’un battement synchronisé des cavités inférieures et supérieures du cœur. Fibrillation auriculaire : Cela signifie que votre coeur bat selon un rythme irrégulier entre 50 et 120 BPM. La FA est la forme la plus courante d’arythmie sévère, c’est-à-dire de rythme cardiaque irrégulier. Si vous recevez la catégorisation FA alors que ce trouble n’a pas été diagnostiqué, vous devez en parler à votre médecin.

: Cela signifie que votre coeur bat selon un rythme irrégulier entre 50 et 120 BPM. La FA est la forme la plus courante d’arythmie sévère, c’est-à-dire de rythme cardiaque irrégulier. Si vous recevez la catégorisation FA alors que ce trouble n’a pas été diagnostiqué, vous devez en parler à votre médecin. Fréquence cardiaque faible ou élevée : Si votre fréquence cardiaque est inférieure à 50 BPM ou supérieure à 120 BPM, l’app ECG ne peut pas diagnostiquer la FA de manière fiable et l’enregistrement est considéré comme peu concluant.

Pour faire simple si votre fréquence cardiaque est faible, cela peut-être dû à la prise de certains médicaments ou lorsque les signaux électriques atteignant le coeur sont perturbés.

Si votre fréquence cardiaque est élevée, cela peut-être dû à un effort physique récent ou du stress, nervosité, consommation d'alcool excessive, déshydratation, infection...

: Si votre fréquence cardiaque est inférieure à 50 BPM ou supérieure à 120 BPM, l’app ECG ne peut pas diagnostiquer la FA de manière fiable et l’enregistrement est considéré comme peu concluant. Pour faire simple si votre fréquence cardiaque est faible, cela peut-être dû à la prise de certains médicaments ou lorsque les signaux électriques atteignant le coeur sont perturbés. Si votre fréquence cardiaque est élevée, cela peut-être dû à un effort physique récent ou du stress, nervosité, consommation d'alcool excessive, déshydratation, infection... Résultat peu concluant : Cela peut se produire pour différentes raisons, par exemple si vous ne placez pas vos bras sur une table pendant l’enregistrement ou si l’Apple Watch n’est pas correctement ajustée à votre poignet.

Apple rappelle que pour effectuer un ECG sur son Apple Watch il ne faut pas bouger pendant 30 secondes et de préférence poser son bras sur une table ou sur vos cuisses. L'Apple Watch doit être correctement ajusté sur votre poignet et bien serré. Votre poignet et l'Apple Watch doivent être propres et secs.

Vous devez de préférence vous éloigner de tout dispositif électronique branché à une prise de courant pendant ces 30 secondes. Cela est pour éviter les interférences électriques. Plus d'informations sur le site d'Apple.