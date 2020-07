Chris Parnell quitte Sony pour rejoindre Apple TV+

Hier à 21:01 (Màj hier à 21:01)

Corentin Ruffin

Apple continue ses efforts dans le cadre de l'amélioration de son récent service Apple TV+ : la plateforme de streaming créé par la Pomme manque sérieusement de contenu pour réussir à s'imposer dans le marché.



Heureusement, les responsables de la division continuent d'acheter différents droits pour des adaptations vidéo, mais également de débaucher des têtes connues provenant de concurrents.



Si Cupertino a bien une cible privilégiée, c'est du côté de Sony qu'il faut regarder, puisque ces derniers viennent une nouvelle fois de débaucher l'un d'eux.

Apple TV+ : une recrue senior provenant de chez Sony

C'est donc officiel, Chris Parnell quitte son poste de co-président chez Sony pour rejoindre l'aventure Apple TV+ ! Dans sa nouvelle entreprise, il occupera un poste senior dans la direction en charge du développement de séries originales.



Ce n'est pas la première fois que la Pomme pioche chez le Nippon pour sa nouvelle plateforme : les responsables du service, Jamie Ehrlicht et Zack Van Amburg, avaient quitté l'entreprise pour tenter le coup chez Apple.



Parnell travaille avec Sony depuis 16 ans, travaillant notamment sur des créations comme «Outlander», «The Blacklist», «The Boys» et «Preacher».



On a hâte de voir ce que l'homme pourra apporter à Apple TV+, car il faut bien dire qu'ils en ont besoin.



