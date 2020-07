Disney Plus : la 4K arrive le 8 juillet en France

La 4K sur Disney+ arrivera donc le premier jour du "déconfinement vidéo", soit le 8 juillet. Une bonne nouvelle qui permettra de relancer l'intérêt et de venir grappiller de nouveaux clients. On le rappelle, comme nous l'avait confié l'agence de communication de Disney quelques temps après le lancement, la France est un excellent marché pour le service avec l'un des meilleurs démarrages pour la plateforme. Depuis le 7 avril dernier, des millions de clients ont rejoint le service malgré l'absence de 4K, à tel point que la firme avait décidé de supprimer la période d'essai gratuit d’une semaine qui motivait à découvrir le contenu !

Bonsoir Adrien et merci d'avoir pris contact avec nous ! Nous sommes navrés pour ce désagrément. Nous pouvons vous confirmer que le gouvernement lève la restriction sur la 4k le 8 juillet 2020. Nous vous remercions de votre patience et à bientôt sur Disney+ !

Le service de Mickey et ses 54,5 millions de clients va enfin offrir une qualité 4K aux français . De quoi lui permettre de mieux rivaliser avec ses concurrents comme Amazon Prime et Netflix, même si le catalogue est très différent. D'ailleurs, ces services là sont également limités à la HD sur demande du gouvernement. Mais Disney+ devrait être le premier à se libérer comme en atteste un tweet du service :

Le service de streaming Disney+ a beau avoir été lancé en avril dernier en France, les clients n’ont toujours pas pu en profiter en 4K. La raison ? Une pandémie mondiale appelée Covid-19 qui a poussé notre gouvernement à demander aux plateformes de limiter la bande passante et donc de ne diffuser qu’en HD. Dans la plupart des pays où le service est disponible, la 4K l’est aussi mais pas en France. Cela va bientôt changer, rassurez-vous.

