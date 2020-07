Netflix : un remboursement remplace la période d’essai gratuite

C'est donc une nouvelle possibilité : lorsque vous créez un compte Netflix pour la première fois, vous devrez entrer vos informations bancaires afin de profiter de l'un des forfaits de la plateforme. Seulement, au moment de l'inscription, une ligne indique "Vous allez adorer Netflix ! Si ce n'est pas le cas, annulez d'ici X jours pour obtenir un remboursement". Ainsi, si vous n'êtes pas satisfait ou que vous ne voulez pas payer, il vous suffit de résilier sous 7 ou 21 jours, selon ce qui est indiqué sur votre écran. Une alternative à la fameuse période d'essai de 30 jours, qui semblait tout de même plus simple. Pour rappel, Netflix offre actuellement des remises sur ses différents forfaits.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.