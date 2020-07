MudRunner Mobile : l'expérience off-road en précommande sur l'App Store

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir

Quelle belle nouvelle ! Après avoir faire un carton PC, PS4, Xbox One et Switch avec des millions de ventes, le jeu MudRunner Mobile (v1.0, 713 Mo, iOS 10.0) s'apprête à voir le jour sur l'App Store et le Play Store.



Comme l'indique son studio Focus Home, l'excellente expérience off-road verra le jour dès le 15 juillet prochain, avec possibilité de le précommander dès à présent sur les deux boutiques.



Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce jeu, on parle d'une simulation de conduite dans des environnements sinueux. Voici la bande-annonce :

MudRunner Mobile débarquera le 15 juillet sur iPhone et Android

MudRunner est l’expérience off-road ultime et vous place au volant d'incroyables véhicules tout-terrain, et vous défie d'affronter les conditions extrêmes de la Sibérie avec pour seules aides une carte et une boussole !

Si vous aimez le dépaysement et les courses de voitures risquées, vous risquez d'adorer l'excellent MudRunner Mobile qui, en plus d'offrir une belle variété de véhicules (16 en tout), possède un moteur physique qui a déjà fait ses marques auprès des joueurs PC et consoles. Oui, c'est un portage stricto-sensu du best-seller original.



À vous les missions extrêmes à travers la boue, les routes glissantes et les rivières déchaînées de Sibérie. MudRunner sortira le 15 juillet sur les appareils iOS et Android.

Télécharger le jeu MudRunner Mobile