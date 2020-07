Pokémon GO : 3,6 milliards de dollars depuis son lancement

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Lancé durant l'été 2016, Pokémon GO (v1.145.2, 348 Mo, iOS 9.0) a eu le mérite d'unir des millions de personnes pendant plusieurs mois, et malgré de nombreux détracteurs, le jeu continue d'attirer de nouveaux dresseurs et affiche encore une belle moyenne de joueurs réguliers.



Preuve en est avec la nouvelle étude publiée par le site web spécialisé Sensor Tower : alors que la création de Niantic s'apprête à souffler sa quatrième bougie, les revenus sont évalués à 3,6 milliards de dollars.

Pokémon GO : 4 ans après, toujours le succès

Qui ne se rappelle pas de ce merveilleux été 2016, lorsque Niantic a lancé le raz-de-marée Pokémon GO sur nos mobiles... Imaginez, toutes ces personnes ayant grandi avec les petits monstres pouvoir se lancer à la chasse de ces derniers dans le monde entier grâce à la réalité augmentée.



Malgré la hype redescendue, le jeu continue son petit bonhomme de chemin, affichant une belle forme récente malgré le confinement mondial. 445 millions de dollars en microtransactions ont été dépensés durant le premier semestre 2020, soit une hausse de 12% par rapport à l'année précédente.



Au total, depuis le lancement du jeu, 3,6 milliards de dollars ont été générés dont 1,3 milliard juste aux États-Unis.



Source

Télécharger le jeu gratuit Pokémon GO