Dragon Ball Z Dokkan Battle fête ses 5 ans sur mobile !

Il y a 20 min

Alban Martin

Dragon Ball Z Dokkan Battle fête son 5ème anniversaire sur App Store et Play Store avec de nouveaux évènements en jeu et 2 nouveaux personnages que sont Gogeta et Vegetto. Deux fusions puissantes qui vont faire des dégâts !



Regardez la vidéo des 5 ans du jeu :

DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE

Le Festival Dokkan x2 est marqué par l’arrivée de 2 combattants issus de fusions, 2 évènements en jeu inspirés de « Dragon Ball Super: Broly » et « la saga de Trunks du futur » eux-mêmes tirés de l’anime « Dragon Ball Super », ainsi que des récompenses spéciales pour les joueurs.

L’éditeur BANDAI NAMCO fête donc dignement les 5 ans de Dragon Ball Z Dokkan Battle, le célèbre jeu de combat sur mobile qui cartonne sur iPhone, iPad et Android avec plus de 300 millions de téléchargements .



Si vous n'avez jamais joué à Dragon Ball Z Dokkan Battle, le titre combine des puzzles intenses d’action, des éléments classiques de jeux de société, et la création de decks de personnages issus de l’univers très populaire de DRAGON BALL. Le tout est un prétexte pour des combats dignes de l'animé. Lisez notre article si vous ne savez pas la différence entre Dokkan Battle et Legends.

Deux nouveaux personnages

Les joueurs peuvent désormais invoquer Gogeta et Vegetto, qui peuvent bénéficier d’un éveil Dokkan et devenir de puissants personnages de rareté légendaire ayant leur propres capacités actives et lignes de dialogue.

Deux événements

Deux événements basés donc sur « Dragon Ball Super: Broly » et « la saga de Trunks du futur» ont également été ajoutés au jeu. Ces deux événements permettent entre autres aux joueurs d’ajouter 3 personnages, Broly (petit), Vegeta (petit) et Zamasu à leur équipe.

Des bonus

Enfin, les joueurs qui se connecteront tous les jours entre le 6 juillet et le 10 août, recevront des récompenses. Le premier jour, les joueurs recevront 45 Pierres Dragon, 5 tickets d’invocation spéciaux et un personage « Son Goku Super Saiyan divin SS ».

A télécharger d'urgence si vous n'y avez jamais joué et que vous aimez l'univers DBZ sur iPhone et sur Android.

Télécharger le jeu gratuit DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE