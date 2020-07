Le jeu Castlevania Grimoire of Souls ne verra pas le jour

En septembre dernier, Konami dévoilait le nouveau jeu Castlevania: Grimoire of Souls, disponible alors en soft-launch sur l’App Store canadien.



Le bémol, c'est que moins d'un an après, les développeurs viennent d'annoncer l'abandon du projet, qui ne verra jamais le jour pour tout le monde.



Voici la bande-annonce la plus récente de Castlevania Grimoire of Souls :

Castlevania Grimoire of Souls est un projet abandonné

Triste nouvelle pour les amateurs de la célèbre série, le jeu Castlevania: Grimoire of Souls ne verra finalement pas le jour, quasiment un an après son lancement en soft-launch.



Cette décision parait surprenante, étant donné que les retours autour du jeu étaient bons... On imagine que cela provient du fait que Konami a, depuis, lancé Castlevania: Symphony of the Night sur iOS et Android.



Le jeu fermera ses portes le 9 septembre prochain !

