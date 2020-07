Apple Arcade : Découvrez le nouveau jeu Creaks

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

Si vous êtes abonné Apple Arcade vous avez probablement vu qu'il y a très souvent de nouveaux jeux qui s'ajoute la veille du week-end. Tout est finement calculé, puisque Apple sait que c'est pile le moment où vous avez du temps libre et donc l'opportunité de découvrir les derniers titres d'Apple Arcade. Un nouveau jeu a particulièrement attiré notre attention, il s'agit de l'excellent Creaks !

Osez l'aventure Creaks

L'avantage d'Apple Arcade c'est le choix diversifié des jeux proposés. Vous allez trouver des jeux de voitures, de combats, de sports ou bien d'aventure/réflexion !

Cette dernière thématique est pile celle du jeu qui vient d'arriver aujourd'hui sur Apple Arcade.

Creaks se présente comme un jeu d'aventure où vous devrez explorer un vieux manoir pour résoudre des énigmes et trouver des peintures cachées. L'objectif ? Découvrir le secret bien caché de cette sombre demeure.

Derrière ce jeu on retrouve Amanita Design qui est l'auteur de plusieurs chefs-d'œuvre comme Samorost 1, 2 et 3 ou encore Machinarium et Pilgrims.

Pour Creaks, la première apparition se fait sur Apple Arcade, mais le studio compte bien également proposer Creaks sur PC et consoles avant l'année prochaine !

Voici la description du jeu :

Le sol tremble, les ampoules éclatent... Il se passe quelque chose de très étrange derrière les murs de votre chambre. Avec pour seules armes votre sagacité et votre courage, vous plongez peu à peu dans un monde peuplé d'êtres aviaires et de monstres-meubles visiblement bien décidés à vous tuer.



Les créateurs des classiques indépendants Machinarium et Samorost vous présentent Creaks, leur nouveau jeu d'aventure-réflexion qui captivera vos sens par ses visuels peints à la main, ses animations détaillées, ses bruitages surréalistes et sa bande-son éclectique signée Hidden Orchestra. Résolvez à votre rythme des dizaines d'énigmes savamment concoctées, explorez le manoir à la recherche de tableaux cachés et découvrez le grand secret.

À noter que vous pourrez jouer avec une manette, Amanita Design conseille également l'utilisation d'un casque pour apporter une immersion totale dans le jeu.



Si vous êtes abonné Apple Arcade, vous pouvez dès maintenant télécharger le jeu sur votre Mac, iPhone, iPad et Apple TV.

Si vous ne l'êtes pas encore, vous avez une période d'essai d'un mois qui vous attend bien sagement sur l'App Store. Au-delà de cette période de gratuité, vous serez facturé de 4,99€/mois.

Télécharger le jeu Creaks