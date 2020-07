Apple TV+ : sortie de Greyhound, Little Voice et Greatness Code

Alban Martin

Le service de streaming d'Apple vient de recevoir non pas un mais trois nouveaux programmes pour étoffer un catalogue qui commence à avoir de la gueule.



Ce vendredi, on retrouve le film de Sony Pictures avec Tom Hanks, Greyhound, la docu-série Greatness Code sur les grands athlètes et la série Little Voice de JJ Abrams.

Greyhound sur Apple TV+

Acheté par la firme de Cupertino pour environ 70 millions de dollars, le nouveau film de Tom Hanks aurait du sortir au cinéma (ce qui a perturbé l'acteur).



Hanks y joue le capitaine Ernest Krause, un militaire de la Navy qui commande le Greyhound pour combattre le régime nazi allemand. Le film est adapté du roman de C.S. Forester, "The Good Shepherd".



Voici le synopsis de Greyhound : "Dans une histoire passionnante inspirée des événements réels de la bataille de l'Atlantique, Tom Hanks incarne un capitaine débutant qui dirige un convoi de navires alliés transportant des milliers de soldats à travers les eaux dangereuses du "Black Pit" jusqu'aux lignes de front de la Seconde Guerre mondiale. Sans protection aérienne pendant 5 jours, le capitaine et son convoi doivent affronter les U-boots nazis ennemis environnants afin de donner aux alliés une chance de gagner la guerre. Le film est réalisé par Aaron Schneider à partir d'un scénario de Hanks."

Little Voice sur Apple TV+

Dans la série Little Voice, vous suivrez un incroyable talent du nom de Bess King, une interprète capable d'impressionner une salle remplie de monde, mais qui n'arrive pas à réaliser les rêves et objectifs qu'elle se fixe.

Bess cumule également des problèmes familiaux et ne vit que des relations amoureuses tumultueuses.

Apple décrit cette nouvelle série comme "intensément romantique". Little Voice est produit par Bad Robot Productions de JJ Abrams.



Greatness Code sur Apple TV+

Pendant plusieurs mois, Apple a envoyé ses équipes au contact de grands sportifs, comme de leur entourage. La mission : raconter l'histoire d'une carrière qui a bouleversé les codes.

Chaque épisode abordera la réussite d'un athlète avec LeBron James, Tom Brady, Alex Morgan, Shaun White, Usain Bolt, Katie Ledecky et Kelly Slater.



La série est en coproduction avec la marque d'habilitation des athlètes Uninterrupted qui a été fondée par LeBron James et Maverick Carter. La plateforme de contenu sportif Religion of Sports a également participé au programme Apple TV+.

