Voici la boite des jeux de PS5

Il y a 3 heures

Alban Martin

4

Sony vient de publier la première image des boites de jeux pour la PS5. Il s'agit du titre Spider-Man: Miles Morales qui sortira à la fin de l’année en même temps que la Playstation 5.

Une mise à jour rapide pour nos fans - voici votre premier aperçu de la pochette des jeux PS5 que vous verrez sur les étagères des magasins cette fête, avec Marvel Super Hero Miles Morales.

Des jeux de PS5 proches de ceux de PS4

Sans surprise, la boite des jeux nouvelle génération n'est pas très éloignée de celle des jeux sur PlayStation 4. La principale différence est le bandeau blanc qui remplace le bandeau bleu. Cela va clairement avec le design de la PS5 qui affiche une grande partie de blanc, tout comme la manette DualSense.

On notera également la disparition de la mention Playstation en haut à droite.



Pour le reste, on attend toujours la console pour la fin de l'année en deux versions et avec de nombreux jeux qui pourraient coûter un peu plus cher.

On parle de 499€ pour la PS5 avec une date de sortie positionnée au 20 novembre.



Source