Elon Musk l'affirme, l'autonomie totale est très proche

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Elon Musk est un génie, on ne contredira pas ces faits, mais il a également tendance à parler, beaucoup parler. Il promet beaucoup, et n'arrive pas forcément à tenir certains engagements faits lors de conférences ou interviews.



Espérons que cette fois-ci, ses propos soient réels et sérieux puisque selon lui, les véhicules Tesla seraient très proches d'atteindre le niveau 5 de l'autonomie, soit l'autonomie totale.

Elon Musk parle de l'autonomie totale de ses Tesla

Le fondateur de Tesla, Elon Musk, a parlé de l'autonomie totale lors de l’ouverture de la Conférence Mondiale de l’Intelligence Artificielle (WAIC) à Shanghai.



Selon lui, cette dernière n'a jamais été aussi proche de ses Tesla, atteignant ainsi le niveau 5 d’autonomie.

Je suis extrêmement confiant que le niveau 5, soit l’autonomie complète, sera atteint et je pense qu’il le sera très rapidement. Je reste convaincu que nous aurons les fonctionnalités de base pour l’autonomie de niveau 5 d’ici la fin de l’année.

On parle du stade ultime, où la voiture est capable de se déplacer à 100% seule, laissant loisir à son passager de travailler ou de se divertir.



C'est l'étape qui précède le but ultime d'Elon Musk : lancer des taxis autonomes qui ne nécessitent plus de chauffeurs.



