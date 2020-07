La Logitech Circle View est disponible sur l'Apple Store en ligne

Il y a 40 min (Màj il y a 27 min)

Julien Russo

C'est nouveau et ça vient de débarquer aujourd'hui dans l'Apple Store en ligne. Pour étendre la visibilité de sa Circle View, Logitech s'est associée avec Apple pour proposer son nouveau modèle de caméra haut de gamme sur l'Apple Store en ligne. Proposée au tarif standard de 179,95€ (parce que les réductions chez Apple ça n'existe pas), cette nouvelle caméra de sécurité est 100% compatible avec HomeKit.

La vidéo 1080p avec un champ de vision ultra large de 180°

C'est la petite dernière de Logitech et elle n'a clairement pas à rougir en face de ses principaux concurrents.

La Logitech Circle View existe depuis 2 mois et propose de nombreux arguments très convaincants. À commencer par son design, discret et moderne avec une finition mate, la Circle View s'intègrera parfaitement à votre intérieur. En plus, elle est petite et ne prend pas beaucoup de place.



Pour cette nouvelle version, Logitech propose un champ de vision ultra large de 180° qui permettra de couvrir toute votre pièce et d'avoir une visibilité élevée (même dans le noir) puisque l'entreprise affirme avoir énormément travaillé sur le mode nocturne.

Comparée à la version précédente, Logitech propose une qualité vidéo irréprochable de jour, comme de nuit ! D'après la description, vous pouvez obtenir une clarté supérieure jusqu'à 4,5 mètres dans une obscurité totale.

La caméra a été conçue spécifiquement pour HomeKit. Apple explique que vous pourrez obtenir une restitution fluide sur tous vos appareils Apple qui possèdent l'application "Maison".

La petite particularité de la Circle View, c'est qu'elle est au top de la confidentialité. Véritable problème de notre société d'aujourd'hui, Logitech a reconnu qu'installer une caméra peut être problématique pour certaines personnes qui se soucient de la protection de leur vie privée.

Pour convaincre cette catégorie de personne, Logitech propose plusieurs points importants :

L'inclinaison de la caméra : La Circle View comporte un élément qui lui permet d'être incliné vers le bas ou vers le haut. Vous pouvez à tout moment modifier son champ de vision.

: La Circle View comporte un élément qui lui permet d'être incliné vers le bas ou vers le haut. Vous pouvez à tout moment modifier son champ de vision. Un bouton pour l'éteindre : Derrière la caméra, vous trouverez un bouton pour couper instantanément l'audio et la vidéo. Vous pourrez les réactiver en rappuyant sur le même bouton ou depuis l'application.

Vous pouvez aussi faire en sorte que votre Circle View stoppe immédiatement les enregistrements dès que l'application détecte que vous êtes à votre domicile !

Vous n'aurez rien à faire, tout se fera automatiquement. Si ça, ce n’est pas simplifier la vie des clients...

Lors du lancement, Logitech avait également expliqué que la caméra prenait en charge HomeKit Secure Video :

Un historique d'enregistrement de votre caméra Circle View basé sur les mouvements sur 10 jours est stocké en toute sécurité dans iCloud et peut être visionné dans l'application Maison. Vous pouvez ajouter une caméra à votre abonnement 200 Go ou 5 caméras à votre abonnement 2 To sans frais supplémentaires. Les enregistrements de caméra ne sont pas pris en compte dans votre limite de stockage iCloud.

Aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi Apple propose la Logitech Circle View sur son Apple Store en ligne, puisqu'elle s'intègre parfaitement à l'univers Apple !

Sans surprise, tout cela a un prix... La caméra de sécurité est proposée au tarif de 179,95€.