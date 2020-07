PS5 : une émulation possible des jeux PS1, PS2 et PS3

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

1

Elle se rapproche à grands pas... La PlayStation 5 envahira très prochainement nos salons avec à son bord un concentré de technologies permettant d'aller encore plus loin dans les graphismes et dans la réalité virtuelle.



Cependant, il reste toujours des questions sans réponses, notamment pour les plus nostalgiques d'entre nous qui attendent des retours autour de la rétrocompatibilité.



Si on sait que certains jeux PS4 pourront être lus sur la console, nous n'avions aucune information pour les consoles précédentes, jusqu'à aujourd'hui...

La PS5 pourrait permettre un retour sur les précédentes consoles

C'est un brevet qui vient d'être dévoilé autour de la PS5 et de Sony qui apporte un semblant de réponse autour de la rétrocompatibilité de la future console.



En effet, nos confrères du site IGN viennent de publier un brevet permettant de lancer d'anciens jeux "via une console virtuelle qui imitera le système d’exploitation associé à chaque jeu".



C'est donc via le cloud que la lecture de jeux PS1, PS2 et PS3 serait possible... Reste désormais à savoir si l'on parle d'un lancement via PlayStation Now, ce qui serait le plus logique vu le travail de Sony autour du service.



Dans tous les cas, une rétrocompatibilité pourrait être un beau bonus en plus pour les joueurs !



Source