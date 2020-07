Apple vante le travail à domicile avec sa dernière vidéo

Hier à 18:40 (Màj hier à 18:40)

Guillaume Gabriel

1

Avec l'actualité des derniers mois et la présence du COVID-19, le travail à domicile a gagné en popularité, notamment car certaines entreprises n'avaient d'autres choix que de suivre le mouvement.



Seulement, il semble également qu'employés et employeurs aient pris conscience des avantages offerts par cette possibilité et le télétravail pourrait avoir une plus grande place dans nos vies dans un futur proche.



Apple, lui, vient de publier une vidéo dans laquelle il met en avant ses outils dans cette pratique :

Apple met en avant ses produits pour le télétravail

Les Underdogs sont de retour, naviguant dans leur nouvelle via avec de nombreuses inconnues mais une constante fiable: Apple aide à libérer leur créativité et leur productivité même lorsqu'ils travaillent à domicile.

Vous l'aurez compris, il s'agit de la suite de la vidéo avec The Underdogs dans laquelle Apple mettait alors en lumière ses ordinateurs pour le travail en entreprise.`

La Pomme s'adapte ainsi à l'actualité du moment et la présence du coronavirus pour montrer que l'iPad, l'iPhone, l'iMac, le MacBook sont les outils parfaits pour les réunions, les discussions de groupe et les conférences téléphoniques.



Des fonctionnalités telles que Face Time, Pages et iMessage sont également promues dans la vidéo.