Tim Cook, Ivanka Trump et le PDG d'IBM dévoile un programme de formation à l'emploi

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

La fille du président Donald Trump coprésident le Conseil consultatif américain sur la politique de la main-d'oeuvre de la Maison-Blanche. Elle est à la tête d'un programme de formation à l'emploi qui aide notamment les jeunes à se bâtir un avenir professionnel. Tim Cook et le PDG d'IBM ainsi que de nombreux autres chefs d'entreprises ont partagé autour d'une table ronde leurs avis et points de vue.

Tim Cook est responsable de la campagne

L'un des objectifs du gouvernement Trump a toujours été de créer des emplois encore et encore. Donald Trump avait réussi à réaliser un bilan positif avant le passage du Covid-19. Malheureusement depuis que la pandémie a pointé le bout de son nez aux États-Unis, les entreprises ont licencié en masse et le chômage a littéralement explosé.

Avec la campagne d'Ivanka Trump, des aides pour des personnes de tout âge, de toutes origines et de toutes expériences sont proposées. Les citoyens désirant un soutien peuvent se rendre sur FindSomethingNew.org pour obtenir des formations et de l'apprentissage en ligne.



Cette campagne qui est soutenue par Apple, IBM et la Maison-Blanche a pour but de trouver des solutions pour faire retrouver le chemin du travail à de nombreux Américains qui ont tout perdu depuis la crise sanitaire.

C'est autour d'une table virtuelle que les dirigeants se sont retrouvés aux côtés d'Ivanka Trump pour partager des idées et des suggestions.

Du côté du CEO d'Apple, il explique qu'il y a beaucoup à faire :

"Maintenant plus que jamais, nous devons nous assurer que chacun dispose des outils dont il a besoin pour réussir et saisir de nouvelles opportunités. Investir dans notre avenir, nous devons investir dans les gens, dans l'éducation et les nombreuses voies vers un emploi bien rémunéré ou le démarrage d'une nouvelle entreprise. Cette initiative vise à permettre aux gens à travers le pays de découvrir un avenir plus optimiste pour eux-mêmes et leurs familles. "

En plus d'Apple et d'IBM, on retrouvait également les dirigeants d'entreprises comme AT&T, Boys & Girls Clubs of America, Cisco Systems, General Motors, Visa, Walmart...

