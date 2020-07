Apple TV+ : Greyhound fait exploser l'audience

Julien Russo

C'est la nouvelle production star d'Apple TV+, acheté 70 millions de dollars à Sony Pictures, Apple semble bien rentabiliser son investissement puisque Greyhound aurait déjà réalisé de nombreuses souscriptions au service de streaming de la firme californienne. Selon Deadline, ce week-end, Greyhound a réalisé autant de visionnages qu'une sortie en salle de cinéma.

Greyhound attire les nouveaux abonnés

Initialement Greyhound devait sortir au cinéma, mais avec l'épisode de crise sanitaire que nous avons vécu et les nombreux cinémas qui sont toujours fermés dans de nombreux pays, la société de distribution Sony Pictures a préféré vendre les droits à Apple !

Une décision sur laquelle Tom Hanks n'était pas très d'accord, mais l'acteur est vite revenu sur ses propos en remerciant Apple de permettre à un grand nombre de personnes à travers le monde de voir le film.

Visiblement c'est le cas, puisque Greyhound réaliserait en ce moment des records d'audience et serait le programme le plus visionné sur Apple TV+.



Le rapport de Deadline explique que même si Apple ne communique pas sur le nombre de spectateurs par programme, il est quand même possible de savoir le nombre approximatif de personnes qui ont vu la grosse production.

Pour Greyhound, ce serait environ 30% de nouveaux abonnés qui ont vu le film avec Tom Hanks. De nouvelles personnes qui iront probablement voir les autres créations originales comme See, The Morning Show, Amazing Stories... Pour cela, Apple utilise la même technique que Netflix, la suggestion des autres programmes qui pourraient vous intéresser en fin de film.



À voir combien de temps ce record restera puisque d'autres grosses productions Apple vont arriver d'ici les prochains mois. C'est le cas de Ted Lasso qui sortira dans le catalogue le 14 août ou encore le film "Emancipation" avec Will Smith (on sait que cet acteur possède une forte communauté de fans qui le suivent dans tous ses nouveaux films).

Si vous n'avez pas encore vu Greyhound, voici la synopsis du film :