BMW iX3 : le nouveau SUV électrique est officiel

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Le constructeur automobile allemand, BMW, vient de dévoiler son premier SUV électrique aux yeux du monde entier pour un résultat très prometteur.



On retrouve notamment une autonomie maximale de 459 km avec un look qui se rapproche, sans surprise, du X3. Une belle nouvelle pour la firme, qui accusait un petit retard sur la gamme par rapport à ses concurrents.

BMW dévoilé son iX3, son SUV électrique

On l'attendait, ce premier SUV électrique signé BMW ! Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le constructeur allemand fait fort : en dévoilant officiellement son iX3, la firme tente de faire son retard par rapport à ses concurrents.



Arborant le look de son grand frère, le X3, on retrouve tout de même quelques petites retouches laissant penser au passage à l'électricité, mais également avec des jantes spécifiques.



Côté moteur, on retrouvera 210 kW ou 286 chevaux laissant paraitre un 0-100 km/h en 6,8 secondes avec une vitesse maximale bloquée à 180 km/h.



Pour l'autonomie, le constructeur annonce entre 449 à 459 kilomètres avec une charge, qui peut se faire rapidement : 80% d’énergie en 34 minutes.



Pour sa disponibilité, l'allemand annonce une date de fin 2020 avec deux finitions : Inspiring et Impressive. Il faudra débourser respectivement 72 950€ et 79 350 €.



