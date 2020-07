Peacock : le service de streaming disponible aux États-Unis

Corentin Ruffin

C'est donc officiel, NBC Universal vient de lancer son propre service de streaming vidéo ? Avec l'arrivée de Peacock, sa plateforme dédiée, le groupe propose plusieurs offres intéressantes avec une application dédiée sur iPhone, iPad et Apple TV.



Seul bémol, ce nouvel acteur du marché n'est disponible qu'aux États-Unis pour le moment, forçant à avoir un compte App Store là-bas.

Peacock est disponible sur l'App Store américain

Encore une nouvelle offre de streaming aux États-Unis avec Peacock, la plateforme lancée par NBCUniversal. Au programme, on y retrouve des films Universal et DreamWorks, mais aussi de Paramount et Warner Brothers, des émissions avec Jimmy Fallon ou Seth Meyer, la Premier League de football en direct, la Ryder Cup (golf) et des tonnes de classiques, films et séries qu’on a listées précédemment.



Au niveau tarif, Peacock propose trois offres dont une originale qui rappelle la stratégie de Rakuten TV :

Une option gratuite avec un catalogue limité et des publicités

Une option à 5$ / mois avec de la publicité

Une option premium à 10 $ par mois, sans publicité

L'offre gratuite risque de faire parler d'elle ! La bonne solution pour faire face aux mastodontes du marché que sont, Disney +, Apple TV + et Netflix ?



Que pensez-vous de cette offre avec publicités ?

Télécharger l'app gratuite Peacock TV