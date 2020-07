Les premiers Mac ARM arriveraient avant l'année prochaine (et un nouvel iPad)

Les fêtes de fin d'année, c'est la meilleure période pour réaliser du chiffre d'affaires, Apple le sait et compte bien nous faire plaisir cette année avec un nouvel iPad 8 comportant une taille d'écran de 10,8 pouces . La source qui dévoile cette information explique qu'Apple visera les clients ayant un budget limité tout en conservant des performances bien au-delà des concurrents sur le même tarif.

Les rumeurs ne prennent pas de vacances ! D'après plusieurs sources bien renseignées du média coréen, Apple pourrait créer la surprise en fin d'année avec un nouveau MacBook Air et un MacBook Pro 13" ARM . Ce serait les deux premiers Mac à signer la fin d'une longue collaboration avec Intel, puisqu'ils embarqueraient le nouveau processeur Apple Silicon qui a été annoncé lors de la WWDC 2020. D'après la rumeur, les fournisseurs auraient pour mission de livrer les composants à Apple avant la fin septembre pour que tout soit prêt pour un lancement avant la fin de l'année.

Finis les processeurs Intel, place aux Mac ARM avec le processeur Apple Silicon ! Si nous avons eu le droit à cette annonce historique le 22 juin dernier, une rumeur affole en ce moment les réseaux sociaux... Elle provient de Digitimes et elle affirme que les premiers Mac avec le processeur Apple Silicon débarqueront avant Noël.

