Foxconn pourrait bientôt produire moins d'iPhone au profit de Luxshare

Julien Russo

Depuis la première génération d'iPhone, Apple renouvelle encore et encore sa confiance envers Foxconn. L'entreprise est partenaire de la firme de Cupertino depuis très longtemps et a toujours fait du travail de qualité à un prix raisonnable. Cependant, les choses pourraient bientôt changer, puisque le concurrent Luxshare va peut-être prochainement participer à la production des iPhone.

Luxshare dans la course de la fabrication d'iPhone ?

Si on connait tous Foxconn, on connait un peu moins Luxshare. Il s'agit d'une entreprise qui est aux commandes de l'assemblage des AirPods/Pro et des Apple Watch depuis leur commercialisation. Depuis quelques mois, Luxshare a envie se lancer un nouveau défi ! L'entreprise veut commencer à produire des iPhone. Une activité qui rapporte nettement plus que les montres connectées ou les écouteurs. Le problème c'est que pour s'occuper de la production d'iPhone, la place est déjà prise par Foxconn, Pegatron et Wistron. Si cela venait à se confirmer, Apple pourrait diviser la production en plusieurs parties, sachant qu'il est toujours mieux pour la firme californienne d'avoir le maximum de partenaires assembleurs pour obtenir des prix avantageux et avoir un plan B en cas de difficulté de production d'un côté.

Pour réaliser cette ambition, Luxshare vient d'acheter deux filiales chinoises qui appartenaient à Wistron. Coût total de la transaction ? 472 millions de dollars. Le résultat de cette acquisition permet à Luxshare de prendre le contrôle de l'usine d'assemblage d'iPhone de Wistron qui est situé dans la province chinoise du Jiangsu.



À voir si Luxshare deviendra officiellement un assembleur d'iPhone, mais si l'entreprise a dépensé autant d'argent c'est que derrière Apple a probablement fait des promesses...

Foxconn doit-il s'attendre à des commandes en diminution d'Apple ? Si c'est le cas, cela ne devrait pas trop impacter l'entreprise puisqu'elle reçoit différentes commandes d'autres clients.



