Foxconn va perdre le contrat de l'iPhone 16 Pro Max au profit de Luxshare

C'est un coup dur pour le géant Foxconn, Apple devrait confier les reines de la production de l'iPhone 16 Pro Max à la société Luxshare. Ce changement stratégique aura un fort impact sur la croissance des bénéfices du partenaire de la chaîne d'approvisionnement au cours des deux prochaines années, selon l'analyste Ming-Chi Kuo.

Le plus cher des iPhone 16 produit par Luxshare

Dans un nouvel article sur Medium, Kuo indique qu'Apple a déjà donné à Luxshare l'autorisation d'introduire un nouveau produit (NPI) pour l'iPhone 16 Pro Max de l'année prochaine, ce qui représente une victoire importante pour le fournisseur, étant donné que Foxconn a toujours obtenu le NPI d'assemblage de l'iPhone le plus haut de gamme au cours des années précédentes.

Cette approbation fait suite à la décision d'Apple de transférer certaines commandes d'iPhone 14 Pro Max de Foxconn à Luxshare afin de diversifier l'approvisionnement et de réduire les risques, après les protestations et les émeutes qui ont éclaté dans la plus grande usine d'iPhone de Foxconn à Zhengzhou en novembre 2022.



Le calendrier d'amélioration du rendement de production de Luxshare pour l'iPhone 14 Pro Max s'est par la suite avéré meilleur que prévu, ce qui a conduit Apple à attribuer le NPI à l'entreprise pour le modèle 2024. Cela signifie qu'Apple estime que les capacités de R&D et de production de Luxshare ont atteint le niveau d'un fournisseur de premier rang.



Ming-Chi Kuo pense qu'Apple va maintenant négocier avec le gouvernement indien pour aider Luxshare à mettre en place des lignes de production en Inde, avec la possibilité de lancer l'idée d'une coentreprise pour compenser les inquiétudes des investisseurs concernant la situation géopolitique défavorable pour l'assembleur.

Comme indiqué en début d'article, l'activité iPhone de Luxshare devrait connaître une croissance significative, l'entreprise devrait expédier 45 à 50 millions d'iPhones en 2023, contre environ 20 millions en 2022, ce qui donne une bonne idée de la confiance accordée par Apple à celui qui grappille chaque année des contrats à ses concurrents.

Luxshare gère également la production du premier casque XR d'Apple.

La société de Tim Cook souhaite tripler sa capacité de production d'iPhone en Inde au cours des deux prochaines années, dans le cadre d'un plan plus large visant à diversifier sa chaîne d'approvisionnement en dehors de la Chine et dans d'autres régions du monde. Selon un rapport de Mint, Apple a demandé à Foxconn, Pegatron et Wistron, trois de ses principaux fournisseurs, d'augmenter leur capacité et leur main-d'œuvre dans le pays.



À l'heure actuelle, la production de la série iPhone 16 de l'année prochaine est attribuée à Luxshare (iPhone 16 Pro Max), Foxconn (iPhone 16 et iPhone 16 Pro) et Pegatron (iPhone 16 Plus).