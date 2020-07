Twitter pour iOS teste de nouveaux splash et icônes

Twitter continue d’avancer malgré la grave crise qu’il traverse depuis le piratage de 130 comptes certifiés. En effet, le réseau social envisage d'offrir aux utilisateurs des choix supplémentaires pour l'icône de l'application Twitter sur les écrans d'accueil iOS. La société a envoyé une nouvelle enquête aux membres du programme Twitter Insiders pour recueillir des commentaires sur les nouveaux designs d'icônes. C’est une fonctionnalité que l’on retrouve sur iSoft avec le choix des icônes alternatives pour nos membres premium.

Twitter va proposer 4 icônes

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, Twitter propose quatre icônes différentes, dont l'une est l'icône Twitter par défaut pour iPhone et iPad. Le but de l'enquête est de déterminer quelles icônes les utilisateurs de Twitter préfèrent, et les résultats pourraient affecter les icônes proposées dans l'application Twitter dans une future mise à jour.



Voici le message envoyé par mail aux testeurs bêta :

Veuillez jeter un œil au design de l'icône de l'application ci-dessous. Voici un exemple d'icône d'application Twitter qui s'afficherait sur l'écran de votre téléphone. Nous aimerions vous poser quelques questions sur ce design.



iOS et iPadOS - depuis 10.3 - permettent aux développeurs de proposer une collection d'icônes alternatives pour les applications, et c'est apparemment ce que Twitter cherche à exploiter avec ces options supplémentaires. En théorie, Twitter pourrait ajouter un nouveau paramètre dans l'application iOS qui permettra aux utilisateurs de choisir l'une de ces icônes personnalisées au lieu d'utiliser celle par défaut.



Mais comme il s’agit d’un test, il n’est pas certain que cette nouveauté sorte pour le grand public sous cette forme. Peut-être que Twitter choisira simplement de changer de logo à l’avenir. En tout cas, cela affectera donc l’icône mais aussi le splash screen qui utilise actuellement l’icône pour l’animation d’ouverture.

Pour le moment, Twitter est surtout toujours confronté aux retombées d'un incroyable incident de sécurité arrivé cette semaine qui a vu les comptes d'utilisateurs comme Apple, Elon Musk et autre Barack Obama compromis. La société a déclaré qu'aucun mot de passe n'avait été volé dans le cadre de ce piratage, mais que les attaquants avaient téléchargé les données de compte via l'outil «Vos données Twitter».



