Apple annonce qu’elle aura un impact climatique nul en 2030

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

2

Voilà ce que vient de tweeter Tim Cook : D'ici 2030, toute l'activité d'Apple sera neutre en carbone - de la chaîne d'approvisionnement à l'énergie que vous utilisez dans chaque appareil que nous fabriquons. La planète que nous partageons ne peut pas attendre et nous voulons être une ondulation dans l’étang qui crée un changement beaucoup plus important.

Apple veut être entièrement neutre en 2030

C’est par le biais d’un communiqué officiel que la firme a dévoilé son plan d’action environnementale pour 2030.

Déjà neutre en carbone aujourd'hui pour les émissions des entreprises dans le monde entier, Apple prévoit de ramener l'ensemble de son empreinte carbone à zéro net 20 ans plus tôt que les objectifs du GIEC.

Apple a dévoilé aujourd'hui son plan visant à devenir neutre en carbone pour l'ensemble de ses activités, de sa chaîne d'approvisionnement de fabrication et du cycle de vie des produits d'ici 2030. La société est déjà neutre en carbone aujourd'hui pour ses activités commerciales mondiales, et ce nouvel engagement signifie que d'ici 2030, chaque appareil Apple vendu aura un impact climatique net nul.

Tim Cook, PDG d’Apple, a déclaré :

Les innovations qui alimentent notre parcours environnemental ne sont pas seulement bonnes pour la planète - elles nous ont aidés à rendre nos produits plus écoénergétiques et à mettre en ligne de nouvelles sources d’énergie propre dans le monde entier. L'action climatique peut être le fondement d'une nouvelle ère de potentiel d'innovation, de création d'emplois et de croissance économique durable. Avec notre engagement en faveur de la neutralité carbone, nous espérons être une ondulation dans l'étang qui créera un changement beaucoup plus important.



Dans son rapport de progrès environnemental 2020 - publié aujourd'hui - Apple détaille ses plans de réduction des émissions de 75% d'ici 2030 tout en développant des solutions innovantes de suppression du carbone pour les 25% restants de son empreinte globale.

Feuille de route climatique d'Apple

La feuille de route décennale d'Apple réduira les émissions grâce à une série d'actions innovantes, notamment une conception de produits à faible teneur en carbone, la production d’énergie verte, l’énergie renouvelable, de nouveaux matériaux et processus de fabrication, et plus encore.





Apple en profite pour expliquer que tous les appareils iPhone, iPad, Mac et Apple Watch sortis l'année dernière sont fabriqués avec du contenu recyclé, y compris des éléments de terres rares recyclés à 100% dans l'iPhone Taptic Engine - une première pour Apple et pour tout smartphone.





Apple a réduit son empreinte carbone de 4,3 millions de tonnes métriques en 2019 grâce à des innovations en matière de conception et de contenu recyclé dans ses produits. Au cours des 11 dernières années, Apple a réduit de 73% l'énergie moyenne nécessaire à l'utilisation du produit.



