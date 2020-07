Casque d’Apple : Un brevet explique les méthodes d’interactions et une détection de rotation

Il y a 2 heures

Julien Russo

Comme vous le savez probablement, Apple prépare un casque qui viendrait s’inclure dans sa gamme personnelle. En effet, il ne s’agira pas d’un casque sous l’entité Beats by Dre. Plus chère que des AirPods Pro, ce casque serait rempli de technologie qui rendrait son utilisation le plus confortable possible !

Nouveau brevet déposé pour Apple Glass

Avant l’annonce d’un produit, la seule solution pour savoir à quoi s’attendre c’est de regarder le registre de l’USPTO où Apple dépose ses brevets pour protéger ses innovations.

D’après les récentes rumeurs, Apple travaillerait sur un casque qui sera commercialisé à un tarif plus élevé que ses écouteurs sans fil. Si pour l’instant nous n’avons aucun visuel, nous savons comment nous pourrons interagir avec le casque.

Il y a quelques mois, un brevet expliquait qu’il n’y aurait pas de sens pour porter le casque sur sa tête, celui-ci aurait la capacité de savoir où est votre oreille gauche et celle de droite.



Aujourd’hui, nous savons qu’Apple devrait inclure une détection automatique de la rotation du casque et des fonctionnalités tactiles qui fonctionneraient sous forme de geste. Les surfaces tactiles seront sur chaque côté du casque et avec le doigt il suffira de slider vers le bas, vers le haut pour faire comprendre au casque votre souhait (comme changer de musique, baisser le volume...).



Apple explique dans le brevet :

Les systèmes et procédés décrits ici peuvent être utilisés pour détecter un geste (par exemple, un balayage) reçu en tant qu'entrée utilisateur sur une interface tactile du casque, telle qu'une interface tactile intégrée dans une oreillette. Le geste peut être fait dans une direction particulière, par exemple vers la Terre.

Grâce au système de détection de rotation du casque, celui-ci va instantanément comprendre comment vous portez le casque. Comme vous pouvez le remarquer dans le schéma ci-dessus, certains utilisateurs l’utilisent comme le dessin de droite !

Apple détaille :

Certains modes de réalisation de l'invention concernent des systèmes et des procédés de détection de la rotation du casque pour traiter correctement l'entrée de l'utilisateur dans le casque […] Le casque peut être porté dans une pluralité de configurations, par exemple debout avec le bandeau autour du haut de la tête, vers le bas avec le bandeau autour de la nuque, ou n'importe où entre les deux. Ainsi, les systèmes et procédés décrits ici peuvent être utilisés pour déterminer la rotation des écouteurs afin de déterminer correctement le geste prévu et d'exécuter un résultat souhaité.

Ces capteurs pourront probablement détecter quand ils sont en contact avec la peau et Apple devrait également inclure des capteurs optiques afin de connaître la distance entre votre tête et le casque. Des capteurs qui seront couplés à un logiciel exclusif au casque !

En plus de la détection de comment vous porter votre casque, le casque aura probablement les mêmes fonctionnalités basiques du type : arrêter la musique quand vous enlevez le casque, reprendre la lecture quand vous le remettez...

Pour l’instant il n’y a aucune date de disponibilité ni de tarif concernant ce premier casque sous l’étiquette d’Apple.



