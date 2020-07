Arrog de Playdigious est de sortie sur mobile

Arrog est enfin disponible au téléchargement sur l'App Store et le Play Store. Après près de trois mois en précommande, le jeu de Playdigious est de sortie avec une aventure remplie de puzzle.



Arrog a été développée par Leap Games Studio et Hermanos Magia pour le compte de Playdigious qui nous a déjà ébahi avec des jeux comme Evoland 2.



Arrog : une aventure unique en noir et blanc et sans parole sur iOS et Android

Dans Arrog, votre mission sera d'aider un homme à se frayer un chemin à travers ses rêves et à accepter sa propre mort. Un pitch angoissant qui est accompagné d'un travail graphique singulier et d'une bande-son qui l'est tout autant. En effet, en noir et blanc, l'univers de Arrog est réalisé à la main à coup de crayons, parfois accompagné de quelques touches de couleurs. Le look unique va de pair avec une bande-son étrange qui sied bien à Arrog. Elle s'adapte à la situation et fait partie intégrante du jeu, en compensant largement l'absence de paroles.



Lors de votre périple à travers le folklore d'Amérique latine, le but sera de résoudre énigmes à l'aide de votre logique et d'interaction simples avec l'environnement. Arrog est une réflexion autour de la mort et de sa représentation pour les peuples sud-américains. Une jolie réussite qui est donc disponible dès ce jour sur iOS et Android, avec 30% pour ceux qui l'ont précommandé. Sinon, c'est 3,49€.

Télécharger le jeu Arrog à 2,29€