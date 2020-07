Apple TV+ : Apple annonce avoir commandé la série Shining Girls

Il y a 1 heure

Julien Russo

Nouvelle série originale Apple à venir dans le catalogue d'Apple TV+. La firme de Cupertino a révélé aujourd'hui avoir prévu un nouveau programme du nom de "Shining Girls". Cette série basée sur le roman à succès de Lauren Beukes sera produite par Appian Way et Élisabeth Moss.

Un thriller métaphysique

Si pour l'instant nous n'avons aucune date sur la publication de cette nouvelle série Apple, nous avons une multitude de détails sur le casting et la synopsis de la série.

En actrice principale on retrouvera Élisabeth Moss que vous avez vue dans l'incroyable film Invisible Man ou encore The Handmaid’s Tale : La Servante écarlate.

La série se passe en 1931 à Chicago, voici l'histoire :

Traqué par la police, Harper Curtis, un marginal violent, se réfugie dans une maison abandonnée. À l’intérieur, il a une vision : des visages de femmes, auréolés de lumière. Il comprend qu’il doit les trouver… et les tuer. Dans sa transe, Harper découvre que grâce à cette maison il peut voyager dans le temps. Il débute alors sa croisade meurtrière à travers le XXème siècle : années 1950, 1970, 1990… D’une décennie à l’autre, il sème la mort sur son passage, laissant en guise de signature des indices anachroniques sur le corps de ses victimes. Mais l’une d’elles, Kirby Mizrachi (jouée par Élisabeth Moss), survit aux terribles blessures qu’il lui a infligées. Et va tout faire pour le retrouver.

Apple TV+ est disponible sur Apple TV, Smart TV Samsung, Boitier Roku, Fire TV d'Amazon, Smart TV LG, Smart TV Vizio et Sony, sur iPhone, iPad, PC et Mac. Vous pouvez profiter de 7 jours d'essai gratuits et au-delà, la facturation de 4,99€/mois s'enclenche automatiquement, mais sans engagement.