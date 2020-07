Un nouvel Apple Store à l’architecture inhabituelle va ouvrir en Thaïlande

Pour entrer dans l’Apple Store, vous aurez deux entrées avec de grandes portes coulissantes, Apple a également prévu un coin pour installer l’ascenseur (le cylindre blanc sur les images 3D). Cette nouvelle boutique aura nécessité plusieurs mois de travaux intensifs, l’ouverture aura lieu le 25 juillet prochain. On a déjà hâte de voir les vidéos de l’inauguration !

Au premier trimestre de 2020, Apple avait mis en ligne des plans 3D de l’intérieur. On y voit du mobilier qui entoure le point central de l’Apple Store où se trouvent les escaliers. Apple a pensé à la fois pour les tables qui serviront à présenter ses produits, mais a également dédié un coin pour les ateliers qui reprendront quand l’épisode Covid-19 sera terminé.

Apple adore construire de nouveaux Apple Store aux architectures insolites et uniques qu'on ne retrouve nulles par ailleurs. Véritable représentation de l’esprit d’Apple, la firme va ouvrir en Thaïlande le 25 juillet prochain un Apple Store circulaire à plusieurs étages.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.