Sorties jeux : TALES OF CRESTORIA, Mandala, Arrog

Il y a 20 min

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement TALES OF CRESTORIA, Mandala, Arrog.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

1sland (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.5, 153 Mo, iOS 13.0, nada studio, sl) 1sland est un jeu multijoueur en ligne dans lequel vous êtes en compétition avec le monde entier pour être le premier à trouver une île. Pagayez pour devenir le plus grand marin du monde !



Bienvenue à la Paddle Royale, un nouveau style de compétition en ligne où il ne dépend que de vous de savoir à quel point vous pouvez tenir face à la concurrence tout au long de la saison. Sachez que le classement mondial est mis à jour quotidiennement et que vous devez trouver l’île quasiment à chaque partie afin de ne pas chuter dans le classement ! Télécharger le jeu gratuit 1sland





Traptower 99 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 47 Mo, iOS 12, NOPOPO SL) Survivez au redoutable Traptower dans ce jeu d'arcade rétro stimulant sur le saut de mur en mur. Jouez contre 99 animaux, créez des séries de victoires et choisissez de nouveaux personnages et jeux de couleurs en cours de route, ou essayez de survivre seul en mode solo.



Un jeu d'arcade dans lequel vous devez escalader un mur rempli de pièges... Télécharger le jeu gratuit Traptower 99





TALES OF CRESTORIA (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.2, 1,2 Go, iOS 10.0, BANDAI NAMCO Entertainment Inc...) Tales of Crestoria nous aura fait patienter pendant près de deux ans. Entre annonces et reports, le dernier jeu RPG de Namco Bandai aura pris son temps avant d'atterrir sur iPhone, iPad et Android en même temps. Le RPG nippon est désormais disponible gratuitement sur l’App Store et le Play Store à la rubrique « jeux vidéo ».



Une bonne nouvelle pour tous les fans de l'univers Tales et des jeux de combat au tour par tour.



Tales of Crestoria allie un gameplay JRPG au tour par tour classique avec une histoire où la morale possède une place prépondérante. Comme dans tout RPG stratégique, il faudra former une équipe, faire progresser ses héros et défaire de nombreux ennemis tout au long de l'aventure.

Télécharger le jeu gratuit TALES OF CRESTORIA





SoulWorker Anime Legends (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.00.0021, 2,1 Go, iOS 9.0, Gameforge 4D GmbH) Plongez dans l'un des meilleurs RPG d'action anime de 2020



SoulWorker Anime Legends, le nouveau titre de la saga, vous entraîne dans l'univers de SoulWorker. Lancez-vous dans des missions en solo exigeantes, affrontez d'autres joueurs en JcJ ou acceptez des missions JcE en équipe avec vos amis.



Inspiré par SoulWorker (PC), SoulWorker Anime Legends vous présente les six héros de son prédécesseur pour une expérience de jeu légendaire à commandes intuitives dans un univers passionnant. SoulWorker Anime Legends, c'est votre moyen de profiter d'un jeu en ligne multijoueur au look anime à tout moment et où que vous soyez ! Télécharger le jeu gratuit SoulWorker Anime Legends





Mr Marshmallow Game (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 37 Mo, iOS 12.0, eli shulga) Bienvenue chez Mr Marshmallow!

Collectez autant de guimauves que vous le pouvez et comparez votre stock de marshmal au reste du monde!



Pour ce faire, vous devrez unir les marshmallows de même couleur en inclinant l'appareil : lorsque 2 guimauves ou plus se touchent, elles disparaissent si vous appuyez dessus.



Tout est alors basé sur la physique, mais plus le combo est grand, plus vous recevrez de points pour grimper dans les classements.

Télécharger le jeu gratuit Mr Marshmallow Game





Mandala (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.3, 244 Mo, iOS 11.0, Digital Future Games Ltd) De nombreux jeux de société classiques ont subi une transformation numérique pour les appareils mobiles ces dernières années, et le Mandala classique des années 80 est le dernier en date.



Le favori ésotérique a été adapté pour iOS et Android sous le nom de Mandala - The Game of Life, un remake moderne de l'original près de 40 ans après sa sortie initiale. En effet, Mandala est sorti en 1982.



Pour quiconque ne connaîtrait pas le Mandala original, le but du jeu est de guider votre pion vers le centre du plateau en naviguant dans une série décroissante de dix anneaux concentriques, en tirant sur les pièces opposées en cours de route et amassant des bonus. Les joueurs lancent cinq dés colorés, chacun correspondant à une paire d'anneaux du plateau. En fonction des nombres sortis, les joueurs peuvent faire pivoter lesdits anneaux et modifier leur approche du centre, ainsi que les chemins de leurs adversaires. C’est tout le côté stratégique du jeu.

Télécharger le jeu gratuit Mandala





Light the Sea (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.02, 103 Mo, iOS 10.0, Petr Pucek) Voyagez à travers le monde sous-marin généré aléatoirement, sauvez les bébés tortues, échappez aux prédateurs et évitez les pièges pour obtenir le score le plus élevé possible.

Le monde évolue autour de vous à mesure que vous voyagez plus loin, ce qui vous rend plus difficile de passer.

Utilisez le mécanisme de jeu de base pour ralentir le temps et changer la direction de votre prochain mouvement. Télécharger le jeu gratuit Light the Sea





Landlord GO (Jeu, Économie et entreprise / Simulation, iPhone, v2.5.6, 263 Mo, iOS 11.0, Reality Games (London) Limited) Vous avez toujours voulu être le propriétaire de New York, de l'Opéra de Sydney ou de la Tour Eiffel ?

Maintenant vous pouvez, grâce à Landlord GO !



Dans Landlord GO, le premier jeu de réalité augmentée à intégrer des éléments d'un simulateur d'entreprise et d'un jeu de commerce, vous pouvez acheter, vendre et échanger des biens numériques situés dans leur emplacement réel grâce à l'utilisation du GPS !



Investissez votre argent, échangez avec d'autres joueurs et affrontez vos amis. Faites en sorte que chaque dollar compte, à mesure que vous progressez dans le jeu, en construisant votre empire capitaliste. Prêt à relever un défi ? Télécharger le jeu gratuit Landlord GO





Good Sudoku by Zach Gage (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 161 Mo, iOS 10.0) Vous n’avez jamais joué au Sudoku comme celui-ci.



Good Sudoku transforme votre appareil iOS en un génie Sudoku alimenté par l'IA dont la seule mission est de vous aider à apprendre et à aimer ce jeu classique.



Que vous n’ayez jamais essayé le Sudoku ou que vous jouiez tous les jours, la mise en page élégante de Good Sudoku, son système d’indices intelligent et ses ajustements de réduction de travail vous aideront à mieux jouer et à vous amuser davantage. Télécharger le jeu gratuit Good Sudoku by Zach Gage





Game Funnel (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v2.33, 61 Mo, iOS 8.0, Cellcrowd B.V.) Défiez vos amis avec plus de 25 jeux différents dans 1 application!



En tant que joueur, 5 catégories de jeu vous seront proposés, chacune d'elles pouvant être défini pour filtrer des adversaires et des types de jeu spécifiques. Game Funnel vous associera continuellement à de nouveaux jeux afin que vous puissiez continuer à jouer indéfiniment.



Après chaque tour, vous serez immédiatement redirigé vers la partie suivante si disponible. S'il ne reste plus de jeux jouables, vous recevrez une notification une fois que ce sera à nouveau votre tour ... Télécharger le jeu gratuit Game Funnel





Ball Posse (Jeu, , iPhone / iPad, v10.0.7, 93 Mo, iOS 10.0, Ilyas Celik) Ball Posse est un nouveau jeu vidéo avec des niveaux difficiles.



FONCTIONNALITÉS:



- Contrôlez le ballon

- Optimisé pour tous les appareils mobiles

- 20+ niveaux

Télécharger le jeu gratuit Ball Posse





Nouveaux jeux payants iOS :

Krystopia: Novas Journey (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3, 1,1 Go, iOS 13.0, Antler Interactive AB) Krystopia: Nova's Journey est une nouvelle aventure captivante de puzzle où vous explorerez et résolverez au sein d'une terre mystérieuse pleine de secrets intrigants. Divisé en trois chapitres expansifs et magnifiquement conçus, vous, dans le rôle de l'exploratrice spatiale Nova Dune, serez emmené dans un voyage épique où elle rencontrera et découvrira les habitants de Krystopia, ses mystères et le conflit entourant la fascinante planète. En fin de compte, vous ferez face à des choix moraux et choisirez votre camp.



Voyagez dans l'inconnu, progressez dans le jeu et résolvez une série d'énigmes difficiles dans le but de découvrir les mystères entourant Krystopia. Quel sera votre destin? Télécharger Krystopia: Novas Journey à 5,49 €