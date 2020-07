Apple diffuse le trailer de la saison 2 de For All Mankind

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

4

Au lancement d'Apple TV+, la Pomme avait dans son catalogue une série du nom de For All Mankind, venue spécialement pour l'anniversaire des 50 ans du projet Apollo 11.



Dans cette série télévisée, on assiste à une fiction mettant en confrontation les américains et les russes dans une lutte pour une conquête spatiale.



La belle nouvelle, c'est qu'une saison 2 sera bientôt disponible et qu'Apple vient d'en publier un premier trailer. Voici la vidéo :

La saison 2 de For All Mankind se montre en vidéo

Publiée sur IMDB, la vidéo de la bande-annonce offre un aperçu d'une minute de la saison 2 de For All Mankind, avec des plans sur la mission, les employés de la NASA sur Terre et des vues sur la Lune.

La plus grande menace à laquelle les États-Unis sont confrontés est celle de l'Union soviétique.

Vous l'aurez compris, la bataille entre les deux pays continuera de plus belle dans cette nouvelle saison, qui risque d'être un peu plus agressive que la première.



La bande-annonce n'offre pas de date pour la mise en ligne de la deuxième série sur Apple TV +, mais elle ne devrait plus tarder. Après de bons premiers retours, nous avons hâte de savoir ce que la Pomme nous réserve !