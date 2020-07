Smash Ball : premier trailer pour le Pong nouvelle génération

Il y a 17 min (Màj il y a 16 min)

Guillaume Gabriel

Les plus anciens d'entre vous se rappellent certainement du jeu Pong, véritable pionnier du jeu vidéo : sorti en 1972 par Atari sur les bornes d'arcades, il proposait un concept très simple.



Dans un match en 1 contre 1, le jeu s'apparentait à du ping-pong puisque chaque joueur prenait le contrôle d'une raquette virtuelle qu'il pouvait déplacer de haut en bas.



Le but était alors de renvoyer la balle à son adversaire en essayant de le prendre au dépourvu et de marquer le point. La belle nouvelle, c'est que le studio GamePill travaille depuis plusieurs mois à son successeur, Smash Ball. Voici le premier trailer :

Smash Ball revisite le ping-pong sur iOS

Prévu sur iOS, Android, Switch, PS4, PS5, Xbox One (et série X) et PC, le studio de développement veut créer le prochain hit mélangeant sport et action.



En effet, dans ce dernier, les joueurs s'affronteront dans des matchs 1v1 ou 2v2 dans une version futuriste du titre d'arcade classique Pong. Pas de raquettes, mais des robots, qui tenteront de venir à bout des adversaires ! L'idée du jeu est alors simplement de marquer plus de points que votre adversaire en lançant le ballon sur le terrain vers son but, tout en s'aidant des différents bonus et pouvoir.



Smash Ball devrait sortir avant la fin de l'année !