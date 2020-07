Apple Store en ligne : Un câble Thunderbolt 3 Pro de 2m à 149€

Il y a 11 min

Julien Russo

Apple vient de sortir un nouveau câble Thunderbolt 3 Pro de 2 mètres sur son Apple Store en ligne. Proposé au tarif de 149€ (quand même), il est compatible avec les iPad Pro de 1re à la dernière génération, mais aussi avec les MacBook Air et MacBook Pro de 2017 à 2020.

Disponible dès maintenant

C'est nouveau et ça vient de débarquer sur l'Apple Store en ligne, Apple propose un câble Thunderbolt 3 de 2 mètres en tressé noir. La firme vous assure que son nouveau câble est garanti anti-noeuds et prend en charge le transfert de données jusqu'à 40 Gbit/s, le transfert de données USB 3.1 Gen 2 jusqu'à 10 Gbit/s ainsi que la sortie vidéo DisplayPort (HBR3). La puissance d'alimentation est de 100W maximum.

Vous pourrez également connecter votre Mac à des écrans compatibles Thunderbolt 3, un exemple ? Le nouveau Pro Display XDR ! Cela fonctionne aussi avec des disques durs et stations d'accueil.

Alors bien sûr, le prix élevé est assez dissuasif si vous souhaitez investir dans un câble Thunderbolt 3. Vous pouvez retrouver des équivalents à des prix plus abordables, comme celui de Belkin qui a exactement la même longueur et les mêmes caractéristiques pour seulement 79,95€.