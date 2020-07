xCloud : Destiny 2 bientôt jouable sur iOS grâce au service

Guillaume Gabriel

On ne présente plus la saga vidéoludique Destiny tant cette dernière a fait parler d'elle lors de sa sortie... Bien que le premier opus ait été accueilli de façon mitigée lors de son arrivée sur PlayStation et Xbox, le studio Bungie a remis le couvert avec une seconde version.



Et c'est justement Destiny 2 qui fait parler de lui aujourd'hui, puisque le titre va faire sa venue prochaine sur iOS, grâce à la nouvelle plateforme de Microsoft, Project xCloud.

Destiny 2 sera bientôt jouable sur iOS grâce à xCloud

En septembre, Microsoft a annoncé le lancement de sa plateforme de streaming de jeux du nom de Project xCloud, bien qu'elle ne soit pas encore disponible pour tous.



Néanmoins, l'américain continue de soigner son catalogue et le prochain arrivant est fort prometteur puisqu'on parle de Destiny 2 ! Celui-ci sera disponible au sein du service à partir du mois de septembre, tandis que la DLC Beyond Light ne le sera qu'à partir du 10 novembre.



Pour ceux qui ne connaissent pas la plate-forme, on parle du service de cloud gaming de Microsoft, permettant de jouer aux derniers jeux via n'importe quel appareil.



Concernant le coût, il faut être possesseur du Xbox Game Pass Ultimate qui est disponible au prix de 15€ par mois !



