Apple dépose le brevet d'un MacBook entièrement tactile

C'est un brevet pour le moins inattendu que vient de déposer Apple dans le registre de l'USPTO. La firme de Cupertino a dévoilé travailler sur un ordinateur possédant deux surfaces tactiles rattachées à un support qui devrait s'occuper de faire transiter les informations en temps réels.

Avez-vous déjà rêvé d'un Mac avec un clavier et un écran tactile ? Si Apple s'est toujours dit ne pas être intéressé pour proposer un MacBook complètement tactile, les choses pourraient prochainement changer un jour !

En effet, à partir de plusieurs schémas et détails techniques, Apple explique dans un brevet que ses ingénieurs travaillent sur un ordinateur avec deux parties tactiles.

Dans son brevet, l'entreprise explique :

Les systèmes électroniques comprennent un premier dispositif électronique ayant un premier affichage et des premières ressources informatiques et un second dispositif électronique ayant un second affichage et des secondes ressources informatiques. Les systèmes électroniques comprennent également un élément de couplage qui est configuré pour coupler mécaniquement et fournir une voie de communication entre le premier dispositif électronique et le deuxième dispositif électronique