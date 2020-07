La batterie du MacBook ARM de 49,9W certifiée ?

Une batterie MacBook inédite semble avoir fait son chemin dans les bases de données réglementaires ce mois-ci. Si les dépôts ne sont pas détaillés auprès de la base de données des certificats chinois et de la certification UL Demko, ils révèlent ce qui semble être un MacBook avec le numéro de modèle A2389 et une batterie de 4380 mAh. Le premier portable sous ARM ?

Le MacBook Air ou classique sous arm en approche

Comme l’indique la tension répertoriée de la batterie, il s’en s’agit pas d’un composant pour un iPad mais plutôt d’un nouveau MacBook.



La batterie de 4380 mAh listée dans ce dossier est relativement petite et pourrait correspondre au MacBook Air. Par exemple, le MacBook Pro 16 pouces dispose d'une batterie de plus de 8 000 mAh. Le MacBook Air 13 pouces dispose d'une batterie d'environ 5100 mAh. La puissance indiquée ici est également intéressante. Les dépôts indiquent que le Mac en question est animé par une batterie de 49,9 wattheures, ce qui est exactement la même que le MacBook Air 13 pouces de 2020.

Avec tout cela à l'esprit, il semble clair que cette batterie est probablement dirigée vers un MacBook Air ou même une renaissance du MacBook 12 pouces arrête l’an dernier. Apple est sur le point de passer aux processeurs Apple Silicon et nous nous attendons à ce que le prochain MacBook Air ou MacBook soit alimenté par les processeurs personnalisés d'Apple plutôt que par ceux d’Intel. Apple a annoncé que le premier ordinateur sous Apple Silicon sortira plus tard cette année.



Les Mac version Apple Silicon devraient être beaucoup plus écoénergétiques que les Mac Intel. Si ces dépôts réglementaires sont liés à un Mac doté d’une puce ARM, la durée de vie de la batterie serait probablement beaucoup plus longue que celle des Mac actuels compte tenu de l'efficacité d'Apple Silicon déjà vue sur iPhone et iPad ces dernières années.



Reste à savoir quel Mac sera le premier à passer à Apple Silicon. Le compte Twitter anonyme @L0vetodream avait précédemment suggéré qu'Apple relancerait le MacBook 12 pouces dans le cadre de la transition Apple Silicon. Pendant ce temps, l'analyste préféré d'Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré que le MacBook Pro 13 pouces et un nouvel iMac 24 pouces seraient les premiers Mac Silicon d'Apple.



