Les conversations d’Oprah arrivent sur Apple TV+

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

La nouvelle série originale d’Apple est en fait une émission « avec des conversations ouvertes, honnêtes et dynamiques qui favorisent la connexion humaine ». Appelée « The Oprah Conversation », l’émission sera diffusée le jeudi 30 juillet exclusivement sur Apple TV +



Il s’agit de la dernière série d'Oprah Winfrey sur Apple TV+, après "Oprah Talks COVID-19" et "Oprah’s Book Club".

Encore un programme avec Oprah chez Apple

Apple TV+ et l’ancienne retraitée des plateaux télé Oprah Winfrey ont annoncé cette nuit «The Oprah Conversation», une nouvelle série qui continuera à explorer des sujets percutants et pertinents avec des leaders d'opinion du monde entier.



Filmée à distance et intégrant l'engagement du public, Oprah mènera des discussions opportunes et intimes avec les plus grands journalistes, leaders d'opinion et maîtres de leur métier.



Si les invités seront variés, les sujets qui façonnent notre monde également d’après la production.



Dans le premier épisode, «Comment être antiraciste», Oprah et le professeur auteur à succès Ibram X. Kendi s'entretiendront avec des lecteurs blancs confrontés à leurs propres croyances racistes. L'épisode sera disponible en streaming gratuitement exclusivement sur Apple TV + à partir du jeudi 30 juillet à 16h.

«The Oprah Conversation» se poursuivra avec une interview spéciale en deux parties avec un athlète, commentateur, activiste et créateur et animateur de «Conversations inconfortables avec un homme noir», Emmanuel Acho le vendredi 7 août.



Par la suite, la série proposera également des conversations entre Oprah et des acteurs du changement tels que le fondateur d'Equal Justice Initiative et auteur à succès Bryan Stevenson.



Très écouté sur le racisme en Amérique, l'histoire et les mémoires de Stevenson ont notamment inspiré le film acclamé «Just Mercy».



Pour mémoire, Apple TV+ est disponible dans plus de 100 pays sur tout un tas d’appareils comme les iPhone, iPad, Apple TV, Mac, PC, TV connectées, etc. Mais Apple ne rappelle pas qu’Oprah s’était retirée de son premier programme...



Source