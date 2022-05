Apple TV+ obtient un GLAAD Media Award pour "The Oprah Conversation"

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir



Apple TV+ a reçu aujourd'hui un GLAAD Media Award pour "The Oprah Conversation", notamment un épisode avec Elliot Page, décrivant les combats de sa vie et son message pour les jeunes transgenres. Les GLAAD Media Awards récompensent et honorent les médias pour leurs représentations justes, précises et inclusives de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et queer (LGBTQ) et des problèmes qui affectent leur vie.

Un nouveau GLAAD pour Apple TV+

L'épisode spécial a remporté la catégorie "Outstanding Variety or Talk Show Episode" lors de la 33e édition annuelle des GLAAD Media Awards. Il s'agit de la première victoire d'Apple TV+ aux GLAAD Media Awards, après celle de l'épisode "The Son" de "Little America" l'année dernière. Cette victoire récente fait suite à une série de récompenses pour les films, documentaires et séries, qui ont remporté 244 prix et 961 nominations, dont le film "CODA", lauréat de l'Oscar du meilleur film cette année.

"The Oprah Conversation" est une série qui arrive à point nommé et dans laquelle Oprah mène des discussions intimes avec les plus grands faiseurs de nouvelles, les leaders d'opinion et les maîtres de leur art. Filmées à distance, les conversations d'Oprah ont pour but d'apporter vérité et perspective à une série de sujets qui façonnent notre monde, en révélant des histoires captivantes de connexion humaine. Parmi les invités figurent Eddie Murphy, Amanda Gorman, Barack Obama, Dolly Parton et Stevie Wonder, et la série a déjà été récompensée par les Critics' Choice Real TV Awards et les NAACP Image Awards.

"The Oprah Conversation" est disponible en streaming sur Apple TV+, aux côtés de "The Me You Can't See" et "Oprah's Book Club".

Vous le savez désormais, Apple TV+ se démarque de ses concurrents en proposant un catalogue de productions originales basé sur la qualité plutôt que la quantité. Après un départ mitigé du à un maigre contenu, la plateforme s'étoffe rapidement avec chaque semaine de nouveaux films, séries et documentaires, ainsi que des divertissements pour les enfants et la famille. Après son lancement le 1er novembre 2019, Apple TV+ est devenu le premier service de streaming entièrement original à être lancé dans le monde entier, et a diffusé en avant-première plus de succès originaux et reçu plus de récompenses plus rapidement que tout autre service de streaming à ses débuts.

Comment regarder Apple TV+ ?

Apple TV+ est disponible sur l'application Apple TV dans plus de 100 pays et régions, sur plus d'un milliard d'écrans, notamment sur iPhone, iPad, Apple TV, Mac, les téléviseurs intelligents les plus populaires de Samsung, LG, Sony, VIZIO, TCL et autres, les appareils Roku et Amazon Fire TV, Chromecast avec Google TV, les consoles de jeu PlayStation et Xbox, et sur tv.apple.com, pour 4,99 € par mois avec un essai gratuit de sept jours. Pour une durée limitée, les clients qui achètent et activent un nouvel iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch peuvent bénéficier de trois mois d'Apple TV+ gratuitement.