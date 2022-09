L'accord entre Oprah Winfrey et Apple TV+ ne sera pas renouvelé

Apple aurait décidé de ne pas reconduire son accord pluriannuel initial avec Oprah Winfrey, même s'il est possible que la présentatrice continuera à travailler avec la plateforme TV+ au cas par cas. La star américaine a apporté trois programmes à Apple, dont les fameuses interviews "The Oprah Conversation" avec des personnalités de tous horizons.

La fin d'une époque sur Apple TV+

Oprah Winfrey a été l'une des premières grandes stars à signer un accord avec Apple TV+, et a été l'un des points forts lors du lancement d'Apple TV+ en novembre 2019. Elle a déclaré à l'époque qu'elle apportait son club de lecture au service de streaming et que travailler avec Apple signifiait être "dans un milliard de poches". Mais selon le site Puck, le contrat ne sera pas renouvelé. Apple aurait confirmé la fin de l'accord, mais ni la société ni les représentants de Winfrey n'ont fait de commentaires.



L'accord avec Apple TV+ était non exclusif, ce qui signifie que Winfrey pouvait apporter ses interviews très médiatisées d'Adele et de la royauté à CBS notamment.



Pour Apple, Winfrey a produit son club de lecture, la série de discussions "The Oprah Conversation" et son émission spéciale sur la santé mentale "The Me You Can't See" réalisée avec le prince Harry.



Enfin, tout récemment, sa société de production était à l'origine de Sidney, le documentaire Apple TV+ sur l'acteur Sidney Poitier que l'on peut visionner depuis vendredi.