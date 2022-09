Le documentaire sur Sidney Poitier est disponible sur  TV+

Aujourd'hui, un nouveau documentaire sur la vie et l'héritage de Sidney Poitier arrive en streaming sur Apple TV+. Le programme, simplement intitulé "Sidney", est disponible dès maintenant sur iPhone, iPad, Apple TV et partout où vous pouvez obtenir l'application TV d'Apple comme les consoles de jeux, les téléviseurs connectés et plus encore.

Un docu sur Poitier

Sidney Poitier était un acteur, réalisateur, activiste et diplomate légendaire. Il est largement considéré comme la première star noire du cinéma, devenant le premier lauréat noir de l'Oscar du meilleur acteur en 1964.



Poitier est décédé le 6 janvier 2022, mais le travail sur le documentaire était déjà bien avancé à ce moment-là. Le film est produit par Oprah Winfrey, réalisé par Reginald Hudlin et en partenariat avec la famille Poitier.



Il présente des entretiens honnêtes et ouverts avec des amis et collègues d'Hollywood, notamment Barbra Streisand, Lenny Kravitz, Denzel Washington, Halle Berry, Spike Lee et bien d'autres.

Comment regarder Sidney

Sidney est disponible exclusivement sur Apple TV+. Si vous n'avez jamais utilisé ce service de streaming auparavant, il faudra vous inscrire en utilisant votre identifiant Apple, avec un essai gratuit de sept jours pour les nouveaux utilisateurs. Apple TV+ coûte 4,99 € par mois et est disponible dans tous les forfaits Apple One.



Vous pouvez regarder Apple TV+ via l'application Apple TV sur les appareils Apple, comme l'iPhone, l'Apple TV, l'iPad et le Mac. En outre, l'application TV est également disponible sur des plateformes tierces, notamment Amazon Fire Stick, Roku, PlayStation, Xbox et plus encore. Vous pouvez également regarder sur le web à l'adresse tv.apple.com.



Regardez la bande-annonce :

Autres sorties à venir sur Apple TV+

Outre Sidney, d'autres sorties importantes sont prévues, notamment la première en streaming de The Greatest Beer Run Ever, un long métrage avec Zac Efron, le 30 septembre. La nouvelle série dramatique Shantaram arrivera à la mi-octobre, suivie d'une série de films originaux Apple, dont Raymond & Ray, Louis Armstrong's Black & Blues, Selena Gomez : My Mind & Me et Causeway avec Jennifer Lawrence.